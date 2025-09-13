Yildiz, Juve-Inter senza linguaccia: “Non posso farla sempre. Sin da bambini…”

Una grande prestazione di Yildiz ha aiutato la Juve a vincere il derby d'Italia contro l'Inter. Uno show per molti minuti da parte del turco e un eurogol da fuori area hanno confermato ancora una volta la sua centralità al centro del progetto della Vecchia Signora, che lo è solo di nome visto anche il gol decisivo di Adzic . Kenan al termine della partita è stato premiato come miglior giocatore e ha poi messo in evidenza la sua felicità nel post partita, con un bel siparietto anche sulla (non) esultanza alla Del Piero.

Yildiz, le dichiarazioni dopo Juve-Inter

"Non posso fare sempre la linguaccia di Del Piero, lui è un mio idolo, la faccio la prossima volta. Se la voglio fare adesso? Va bene (la fa ndr). Ringrazio i tifosi, il coach. Sin da bambini vogliamo giocare questi derby. Spero di fare questo per tanti anni. Se possiamo sognare? Si speriamo, dobbiamo guardare partita per partita" - ha detto Yildiz ai microfoni di Dazn nel post partita. Il numero dieci ha ribadito le stesse parole di Adzic e ha lanciato un segnale al resto della Serie A. E con prestazioni di livello come queste da parte del turco, per Tudor sarà più semplice cercare di rimanere al passo delle migliori.