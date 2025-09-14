Pagelle Juve: Adzic nella storia, Yildiz è arte pura, Kelly pepita d'oro

Un derby d'Italia da pazzi. Anzi, da Adzic. La Juventus contro l'Inter vince la terza partita su tre in Serie A e si porta a 9 punti, in testa alla classifica insieme al Napoli portandosi i nerazzurri a -6. Contro la squadra di Chivu il match si mette subito bene: super gol a sorpresa di Kelly. Poi la risposta di Calhanoglu con un sinistro deviato prima del momentaneo 2-1 firmato da Kenan Yildiz. Nel secondo tempo i nerazzurri salgono di intensità, attaccano e la ribaltano: ancora il centrocampista turco e poi Thuram di testa che non esulta. La risposta che riporta tutto in equilibrio arriva in famiglia: Khephren sigla il 3-3 e tutto sembra finito. E invece no, perché il subentrato Adzic al 91' decide di provarci con una botta clamorosa dalla lunga distanza e trova il gol che manda in delirio lo Stadium. Di seguito tutti i voti e i giudizi dei bianconeri di Tudor.