Tudor pensa già a come correggere la Juve: né Vlahovic né Koopmeiners…

Chivu stravolto, per l'Inter sarà dura

Ieri pomeriggio, comunque fosse finita, la Juventus stava dando tutto quello che aveva e il tifoso lo stava apprezzando. In una fase di ricostruzione, è fondamentale ricostruire anche il rapporto con la gente. L’Inter, invece, pare in una fase di decostruzione. Aveva la partita in mano, quando è andata sul 3-2, e se l’è fatta scivolare via come acqua fra le dita. Dov’è finita quella squadra che, se andava in vantaggio a un certo punto di una qualsiasi partita, la portava a casa sempre? Dov’è finita la solidità di una fase difensiva quasi impenetrabile? E la compattezza di un gruppo che si aiutava in qualsiasi circostanza? Chivu, ieri sera, aveva una faccia stravolta quando cercava una spiegazione e ha citato “questioni del passato”, una frase inquietante perché, se fosse del 5-0 di Monaco a incidere sulle prestazioni nerazzurre, saremmo in presenza di una sorta di decadimento radioattivo degli effetti di una sconfitta. L’Inter conserva qualità uniche in Serie A e l’impronta di una grande squadra, non ne ha più lo spirito e la sicurezza. Sarà dura per l’Inter risalire, non impossibile, ma dura.