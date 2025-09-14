Juventus-Borussia Dortmund: riecco Cambiaso, dubbio Conceicao e Vlahovic in panca

C'è poco tempo per festeggiare . Anche perché la Champions League è davvero dietro l'angolo. Dopodomani si torna in campo: all'Allianz Stadium arriva il Borussia Dortmund e mettere fieno in cascina già dalla prima giornata sarà fondamentale per la Juventus. Igor Tudor oggi ritroverà il gruppo, cercando di capire le condizioni di tutti i singoli. La sfida contro l'Inter, per com'è nata e per la piega che ha preso, inevitabilmente qualche energia l'ha portata via. Ma la vittoria finale ripaga degli sforzi fatti e aiuta a ricaricare velocemente le batterie. Per i bianconeri domani sarà una giornata di vigilia chiave, anche per i discorsi che ruotano intorno alla formazione. Prima di tutto, però, Tudor pretende la massima attenzione da parte di tutti: l'incubo Psv della passata stagione dovrà spronare il gruppo. Il Dortmund merita rispetto, ma non fa paura. E qualche indicazione dall'amichevole di inizio agosto durante il ritiro in Germania può diventare utile per preparare la partita. Della gara, naturalmente, farà parte Andrea Cambiaso . Carico e desideroso di lasciarsi alle spalle il cartellino rosso rimediato alla prima giornata contro il Parma. Episodio spiacevole, che il nazionale azzurro ha pagato a caro prezzo con due turni di squalifica. Adesso deve voltare pagina: Tudor sfrutterà la sua freschezza.

Vlahovic meglio dalla panchina

Eventualmente a scapito di McKennie, comunque uno dei volti più positivi del Derby d'Italia. Cambiaso, dunque, diventa l'arma europea più interessante per Tudor, che ritrova un giocatore inserito perfettamente nei suoi meccanismi di gioco. Per il resto, invece, alla Continassa in giornata verranno monitorate le condizioni di tutti i singoli. Assodata l'assenza di Edon Zhegrova, che punta ad esserci nella trasferta di sabato a Verona, il vero nodo di formazione verso la Champions League riguarderà inevitabilmente l'attacco. Dusan Vlahovic dall'inizio contro l'Inter ha deluso. Non poco, soprattutto in considerazione delle belle parole spese da Tudor in conferenza stampa. Sta bene, ma probabilmente in questo momento è più funzionale da subentrato. Così Jonathan David si ricandida con forza per una maglia da titolare. Con forza, sì, anche per merito dell'assist servito ad Adzic: pure in un lasso di tempo ridotto il canadese ha trovato la maniera per incidere. Per lasciare il segno in una partita che doveva segnare la definitiva rinascita di Vlahovic.

Conceicao resta in forse

Ecco perché Tudor può tornare alle origini contro il Borussia Dortmund, puntando sul piglio di Vlahovic nella ripresa. Un occhio, poi, verrà tenuto per la situazione fisica che riguarda Francisco Conceiçao. Non convocato per l'Inter, oggi si capirà se possa essere arruolabile per dopodomani. Ragionamento d'obbligo, ma il diktat della prudenza resta tale: sarà del match solo se il fastidio muscolare sarà del tutto smaltito. Il tempo è poco, ecco perché è più facile immaginarlo disponibile a Verona. Forzare adesso, del resto, non avrebbe senso. Né l’idea sembra essere quella di procedere in questo senso. A prescindere, il boost di entusiasmo generato dal Derby d’Italia sarà la benzina più importante che ci sia. Perché vincere aiuta a vincere, ma vincere in quel modo è un toccasana che lava persino le prime fatiche stagionali. La Juve c’è, l’ha dimostrato. Ora aspetta la notte più bella, quella delle stelle, per consacrarsi ancora.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE