Danilo, per sempre Juve. La goduria dopo l’Inter scatena i tifosi: “Quanto ci manchi”

Il pazzesco derby d'Italia tra Juventus ed Inter , terminato con un pirotecnico 4-3, ha avuto un tifoso speciale tra le fila bianconere. Danilo , trasferitosi al Flamengo nello scorso mercato di gennaio, ha infatti dimostrato ancora una volta la sua vicinanza alla Vecchia Signora, di cui è stato il capitano per diverse stagioni. Il brasiliano non ha quindi perso occasione per esultare ai gol bianconeri, ricevendo tutto l'affetto dei suoi ex tifosi.

Danilo scatena i tifosi Juve: l'esultanza sui social

Anche dal Brasile Danilo non ha voluto perdersi il derby d'Italia. Il difensore, attraverso il suo profilo X, ha infatti esultato per le reti bianconere scrivendo: "Kenan", poi "Kephhhh" e infine "Adzziiiccc". Dei messaggi di vicinanza al suo vecchio club con cui condivide ancora un legame speciale nonostante l'addio arrivato nella scorsa stagione. Il brasiliano è rimasto nei cuori di tutti i tifosi della Juventus che, sotto il suo post, hanno commentato con frasi come: "Ti vogliamo bene capitano", o "Quanto sei gobbo Danilone", e "Ciao Danilo, grande gobbo. Ci manchi", o ancora "Grande Capitano, rimarrai sempre nella storia dei nostri colori". Un'ennesima dimostrazione di un legame ancora fortissimo con i colori bianconeri, come accaduto qualche mese fa con la visita al ritiro della Juve durante il Mondiale per Club.