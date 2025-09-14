Danilo, per sempre Juve. La goduria dopo l’Inter scatena i tifosi: “Quanto ci manchi”

Il pazzesco derby d'Italia tra Juventus ed Inter, terminato con un pirotecnico 4-3, ha avuto un tifoso speciale tra le fila bianconere. Danilo, trasferitosi al Flamengo nello scorso mercato di gennaio, ha infatti dimostrato ancora una volta la sua vicinanza alla Vecchia Signora, di cui è stato il capitano per diverse stagioni. Il brasiliano non ha quindi perso occasione per esultare ai gol bianconeri, ricevendo tutto l'affetto dei suoi ex tifosi.
Danilo scatena i tifosi Juve: l'esultanza sui social
Anche dal Brasile Danilo non ha voluto perdersi il derby d'Italia. Il difensore, attraverso il suo profilo X, ha infatti esultato per le reti bianconere scrivendo: "Kenan", poi "Kephhhh" e infine "Adzziiiccc". Dei messaggi di vicinanza al suo vecchio club con cui condivide ancora un legame speciale nonostante l'addio arrivato nella scorsa stagione. Il brasiliano è rimasto nei cuori di tutti i tifosi della Juventus che, sotto il suo post, hanno commentato con frasi come: "Ti vogliamo bene capitano", o "Quanto sei gobbo Danilone", e "Ciao Danilo, grande gobbo. Ci manchi", o ancora "Grande Capitano, rimarrai sempre nella storia dei nostri colori". Un'ennesima dimostrazione di un legame ancora fortissimo con i colori bianconeri, come accaduto qualche mese fa con la visita al ritiro della Juve durante il Mondiale per Club.