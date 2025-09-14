Mbappé esaltato dalla famiglia Thuram: il post dopo Juve-Inter

Ci sono delle tradizioni di famiglia che si mantengono nel tempo e i figli di Thuram lo stanno facendo alla Juve e l'Inter. Lilian allo Stadium è sembrato soddisfatto: prima il gol di Marcus, poi quello di Khephren. E tutto nel giro di pochi minuti, con il centrocampista bianconero che ha imitato anche l'esultanza di suo fratello maggiore. Una sana rivalità che ha colpito tutti in Europa e nel mondo, anche se a molti non è piaciuto il sorrisetto dell'attaccante nerazzurro prima della convalida del gol vittoria di Adzic. Un siparietto che però ha scatenato la polemica, con Chivu che è dovuto intervenire.
Mbappé celebra la famiglia Thuram
Ad applaudire la famiglia Thuram ci ha pensato Mbappé, che ha iniziato la stagione con il Real Madrid al massimo con quattro gol in quattro partite e tutte le partite vinte. A collpire il francese però sono stati i suoi due connazionali: Marcus e Khephren. Il fuoriclasse dei Blancos ha condiviso una storia su Instagram con una combo di immagini tra le due esultanze dei giocatori dell'Inter e della Juve. Maglia e cognome mostrato e poi classica mossa con due dita alla tempia. E in tribuna Lilian si è goduto la scena con il suo classico cappelo. "C'est fort" ha scritto Mbappé sotto la foto. Non solo a Torino, anche a Madrid hanno apprezzato.