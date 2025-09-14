Mbappé esaltato dalla famiglia Thuram: il post dopo Juve-Inter

Ci sono delle tradizioni di famiglia che si mantengono nel tempo e i figli di Thuram lo stanno facendo alla Juve e l'Inter. Lilian allo Stadium è sembrato soddisfatto: prima il gol di Marcus, poi quello di Khephren. E tutto nel giro di pochi minuti, con il centrocampista bianconero che ha imitato anche l'esultanza di suo fratello maggiore. Una sana rivalità che ha colpito tutti in Europa e nel mondo, anche se a molti non è piaciuto il sorrisetto dell'attaccante nerazzurro prima della convalida del gol vittoria di Adzic. Un siparietto che però ha scatenato la polemica, con Chivu che è dovuto intervenire.