"Juve alla Allegri e Inter dominante! Schiacciati in 10 in area, poi l'ha imbrigliata così"

Juve-Inter (qui le pagelle) ha lasciato tanti spunti tattici e una partita da rivedere. Gli errori sono stati molti, ma lo spettacolo dell'Allianz Stadium ha reso il derby d'Italia indimenticabile. Tudor e Chivu già hanno fatto il punto della sfida, a prescindere dal risultato. Il tecnico bianconero è stato onesto e non ha perso l'umiltà per la possibile lotta scudetto . Anche Di Canio a Sky ha detto la sua sul match, mettendo in evidenze pregi e difetti di entrambe le squadre. E ha poi approfondito anche la scelta tattica vincente della Vecchia Signora contro i nerazzurri.

Di Canio analizza Juve-Inter

Di Canio ha analizzato la partita a Sky: "Ho rivisto l'Inter dominante e in pieno controllo in una gara difficile e con gli uomini messi bene in campo. Ma diventa fragile una volta che perde palla. Poi ho visto una squadra solidissima (Juve) che tatticamente ha fatto un po' l'idea di Allegri, si schiacciavano in 10 dentro l'area di rigore ma con un senso tattico diverso, studiato, bello perché era un 3-4-2-1 che diventava un 5-2-3 con uno che non è un vero attaccante come Koopmeiners a fare i 3 vs 3 contro i centrocampisti".

"Sommer, su Yildiz non è un errore"

Di Canio ha poi proseguito: "Lì la Juve l'ha imbrigliata, ma poi al primo buco l'Inter è arrivata al limite dell'area di rigore e ha fatto gol. Poi i gol della Juve sono stati un calcio piazzato, due tiri da fuori meravigliosi. Uno non è un errore di Sommer (quello di Yildiz ndr) ma il quarto (quello di Adzic ndr) sì perché ci arriva ma sbaglia il tempo di contatto. Chi ha perso non si è divertito, chi ha vinto sì. Io mi sono divertito, anche se con qualche defezione tattica ma una partita così mi è piaciuta". Poi Compagnoni ha aggiunto: "Un anno fa di questi tempi davamo la Juve tra le favorite per lo Scudetto e rispetto a un anno fa non si è indebolita, anzi si è rinforzata. Secondo me il Napoli è a un livello superiore ma 12 mesi fa facevamo un discorso molto diverso...".