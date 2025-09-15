"Tudor miracoloso... l'interista non ci riusciva. Juve, lo insegna Boniperti! Chi mi ricorda Adzic"

TORINO - Sembra una giornata come le altre, poi una risposta - flebile - riconcilia con il vissuto di ventiquattr’ore prima. «Sono in treno e la linea è un mezzo disastro. Come il portiere dell’Inter l’altra sera». Giù di risate, ma di risate vere. Risate di godimento. Dall’altra parte della cornetta c’è Ezio Greggio, showman, attore, personalità e tutta juventina. «Mi perdoni, sono pure senza voce. Abbiamo vinto una partita che è il sogno di tutti i tifosi». Le corde vocali hanno ceduto al gol di Adzic, perché quella «era una partita che sembrava impossibile da portare a casa».
Ezio Greggio, cosa vuol dire il successo con i nerazzurri?
«Senso di appartenenza».
Tudor ce l’ha fatta?
«Sì, e l’abbiamo visto. Da quando è finito lo scorso campionato mi sono battuto affinchè rimanesse alla Juve. Ho mandato qualche messaggio...».
"Adzic amari per l'Inter"
Cosa l’ha convinta?
«L’anno scorso ha fatto un miracolo. Ha portato coesione e ha saputo mettere in campo una squadra. L’allenatore interista, quello di prima, non ci riusciva. E l’avremmo amato solo se avesse fatto qualcosa di importante».
Elogio alla semplicità.
«Igor ha dimostrato di avere questa dote: ogni giocatore al suo posto. Non siamo il Real Madrid, e nemmeno il Paris Saint-Germain: ci sono ottimi giocatori, ma vanno contestualizzati».
E questo Adzic?
«Eh, Adzic amari per l’Inter. Sommer sta cercando ancora la palla. Il ragazzo è stato straordinario, ma non è il solo...».
Chi l’ha colpita?
«Vedo Vlahovic: non ha mai detto una parola in più nonostante gli siano passati davanti e di fianco. Non ha fatto gol ma si è visto tutto l’impegno, partecipando all’azione».
"Alt Yildiz, Del Piero..."
Yildiz le ricorda Del Piero?
«Alt: Del Piero era Del Piero. Serve tempo, ma è sulla strada per diventare uno dei numeri dieci più importanti della Juventus. Ha grandi doti, positive. Le ha dimostrare però in questa stagione. Con quell’altro vedeva e toccava massimo tre palloni, a volte non è solo intelligenza tattica o calcistica».
Il gol è stato pazzesco, però.
«Sì, era tutto da fare. E da fare con una meraviglia. Poi Adzic: arriva la palla, stoppa, cannonata. Sa chi mi ricorda?».
Ci dica.
«Questa è un po’ di nicchia: Armando Miranda, alla Juve nel 1962, brasiliano. Faceva così».
Manca ancora qualcosa?
«Forse qualcuno a centrocampo. Però se Thuram continua a maturare, abbiamo questo Locatelli che dà l’anima... Visto il lob per Bremer? Mi è sembrato Pirlo».
Si può credere allo scudetto.
«Ce l’ha insegnato Boniperti: fino alla fine. Non ci esaltiamo, ma speriamo di vincere. Adesso siamo a tre di fila, no? Ecco, puntiamo alle prossime tre. E poi tre, di nuovo tre e così via».
"Juve-Inter, ride bene chi ride ultimo"
Ha fiducia nei nuovi acquisti?
«Sì, potranno fare bene. Ci sono poi tante variabili. E speriamo diano la camomilla a Cambiaso: deve mantenere la calma, soprattutto quando si sta vincendo. Comunque ci sono i presupposti per farci divertire, prima non era così».
In che senso?
«Prima era difficile sentirsi juventini. Abbiamo vissuto campagne acquisti incomprensibili, ora via chi non era da Juve».
Se fosse un film, Juve-Inter quale sarebbe?
«C’era il naufragio di “Selvaggi”. Ma alla fine è come una vecchia pellicola degli anni Trenta: “Ride bene chi ride ultimo”».
Sui social si è scatenato...
«Ho messo insieme l’immagine di quattro pere e l’ho pubblicata. Quando capita contro di noi è il delirio, sul cellulare ho un frutteto...».
Il primo a cui ha scritto al 4-3?
«Enzino Iacchetti, naturalmente. Quando la Juve va male, mi manda di tutto e di più».
