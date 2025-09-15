"Tudor miracoloso... l'interista non ci riusciva. Juve, lo insegna Boniperti! Chi mi ricorda Adzic"

Cosa l’ha convinta? «L’anno scorso ha fatto un miracolo. Ha portato coesione e ha saputo mettere in campo una squadra. L’allenatore interista, quello di prima, non ci riusciva. E l’avremmo amato solo se avesse fatto qualcosa di importante».

Elogio alla semplicità.

«Igor ha dimostrato di avere questa dote: ogni giocatore al suo posto. Non siamo il Real Madrid, e nemmeno il Paris Saint-Germain: ci sono ottimi giocatori, ma vanno contestualizzati».

E questo Adzic?

«Eh, Adzic amari per l’Inter. Sommer sta cercando ancora la palla. Il ragazzo è stato straordinario, ma non è il solo...».

Chi l’ha colpita?

«Vedo Vlahovic: non ha mai detto una parola in più nonostante gli siano passati davanti e di fianco. Non ha fatto gol ma si è visto tutto l’impegno, partecipando all’azione».