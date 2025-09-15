"Come si fa?", Di Gregorio rosso e quel rigore su Vlahovic: l'arbitro di Juve-Borussia

Le altre italiane

Tra le altre squadre italiane impegnate, l'Atalanta sarà ospite del Psg campione d'Europa in carica, match arbitrato dallo svizzero Sandro Scharer, con Stephane De Almeida e Jonas Erni assistenti, Lionel Tschudi quarto uomo, Bastian Dankert e Fedayi San al Var. Scharer ha diretto 3 volte la Dea: le prime 2 in Europa League, concluse entrambe con un successo interno per 2-1 dell'Atalanta, nel 2022 con l'Olympiacos e nel 2024 con lo Sporting Lisbona; ha poi diretto la finale di Supercoppa Europea del 2024, persa contro il Real Madrid. L'Inter invece scende in campo ad Amsterdam con l'Ajax e sarà arbitrata dall'inglese Michael Oliver, con Stuart Bart e James Mainwaring assistenti, Sam Barrott quarto uomo, Jarred Gillett e Michael Salisbury al Var. Tre precedenti con i nerazzurri, tutti in Champions: Benfica-Inter 0-2 (andata dei quarti del 2022/23), Real Sociedad-Inter 1-1 (fase a gironi 2023/24) e Young Boys-Inter 0-1 (fase a gironi 2024/25). Il Napoli chiude il quadro delle italiane giovedì 18 settembre in casa del Manchester City, match ancora in attesa di designazione da parte della Uefa.