"Come si fa?", Di Gregorio rosso e quel rigore su Vlahovic: l'arbitro di Juve-Borussia

La Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League dopo il successo in extremis sull'Inter nell'ultimo turno di campionato. I bianconeri iniziano il proprio cammino europeo in casa contro il Borussia Dortmund. Sfida da non sottovalutare per la squadra di Tudor visto il buon momento dei gialloneri, che hanno iniziato la Bundesliga con 7 punti in 3 partite e ben 8 gol segnati. La terna arbitrale per l'incontro dell'Allianz Stadium sarà interamente francese. Dirigerà il match Francois Letexier, 36 anni ma già con esperienza internazionale: ha arbitrato la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. Gli assistenti saranno Cyril Mugnier e Mehdi Ramouni, il quarto uomo Jeremie Pignard, al Var tocca a Jerome Brisard e Willy Delajod.
I precedenti con Letexier
Letexier ha diretto 2 partite della Juventus fin qui. Il primo precedente risale al 20 aprile 2023, ritorno dei quarti di Europa League: l'allora Juve di Allegri pareggiò 1-1 sul campo dello Sporting Lisbona di Amorim e, in virtù della vittoria per 1-0 all'andata, si qualificò per la semifinale. L'ultimo confronto, piuttosto recente, è datato 2 ottobre 2024, il successo per 3-2 dei bianconeri di Motta in casa del Lipsia in Champions League. In avvio di partita ci fu il grave infortunio di Bremer, che avrebbe terminato anzitempo la sua stagione, poi una serie di episodi arbitrali che hanno suscitato polemiche: il mancato rigore su Vlahovic, un presunto fallo di Koopmeiners che si avviava a tu per tu col portiere avversario, il rosso diretto a Di Gregorio, il penalty assegnato ai tedeschi per mani di Douglas Luiz e il maxi-recupero nel secondo tempo. "Mi devono spiegare come si può far continuare a giocare dopo un recupero di nove minuti", dichiarò Capello a Sky nel postpartita. Nonostante un bilancio in positivo con Letexier, ai tifosi bianconeri non può che tornare in mente l'ultimo precedente di Lipsia con l'arbitro francese, che si ripresenta allo Stadium.
Le altre italiane
Tra le altre squadre italiane impegnate, l'Atalanta sarà ospite del Psg campione d'Europa in carica, match arbitrato dallo svizzero Sandro Scharer, con Stephane De Almeida e Jonas Erni assistenti, Lionel Tschudi quarto uomo, Bastian Dankert e Fedayi San al Var. Scharer ha diretto 3 volte la Dea: le prime 2 in Europa League, concluse entrambe con un successo interno per 2-1 dell'Atalanta, nel 2022 con l'Olympiacos e nel 2024 con lo Sporting Lisbona; ha poi diretto la finale di Supercoppa Europea del 2024, persa contro il Real Madrid. L'Inter invece scende in campo ad Amsterdam con l'Ajax e sarà arbitrata dall'inglese Michael Oliver, con Stuart Bart e James Mainwaring assistenti, Sam Barrott quarto uomo, Jarred Gillett e Michael Salisbury al Var. Tre precedenti con i nerazzurri, tutti in Champions: Benfica-Inter 0-2 (andata dei quarti del 2022/23), Real Sociedad-Inter 1-1 (fase a gironi 2023/24) e Young Boys-Inter 0-1 (fase a gironi 2024/25). Il Napoli chiude il quadro delle italiane giovedì 18 settembre in casa del Manchester City, match ancora in attesa di designazione da parte della Uefa.
