La Juve secondo Sky: “Chi se non Yildiz?”, “Un’energia così neanche negli anni del dominio”

Identità, energia positiva e un Yildiz sempre più al centro del villaggio Juve . L'inizio di stagione dei bianconeri è davvero positivo e importante con tre vittorie in altrettante gare. Parma , Genoa e poi nel derby d'Italia contro l' Inter dove ha dimostrato anche di saper reagire ai colpi. Sotto 3-2 è riuscita a ribaltarla anche grazie alle idee tattiche e ai cambi decisivi, vedi Adzic . Il campionato è appena cominciato ma con Tudor si vede una squadra ben diversa sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dello stare in campo, rispetto a quella di un anno fa: "Un suo merito", ha sottolineato Di Canio nella sua analisi.

La griglia scudetto: "Non è solo Napoli-Juve"

L'inizio di campionato ha confermato la forza del Napoli e al suo fianco è finita la Juventus, soprattutto dopo il successo interno contro l'Inter. Entrambe a punteggio pieno e seguite dal Milan a 6 punti (ha perso la prima con la Cremonese). Proprio della griglia scudetto hanno parlato a Sky Club: "Napoli-Juve? No, per me non è un duello tra loro due. Per me, come all'inizio ci sono le quattro squadre, oltre a loro anche Inter e Milan - ha sottolineato Marchegiani -. In questo momento il Napoli è quella più avanti di tutte e le altre devono far vedere quella che sarà la loro posizione”. E Bucciantini ha aggiunto: “Portare via uno scudetto al Napoli mi sembra difficile in questo momento. Contro la Fiorentina non è sembrata una squadra disciplinata mi si è passati alla scienza, una cosa superiore. Tutto diventa quadrato. Il Napoli è molto davanti tutti, considerando che l'Inter è calata".

Il ruolo dell'Inter e la sorpresa Roma

Bergomi e Di Canio, invece, oltre a sottolineare la forza di Napoli e Juve, hanno espresso un loro parere anche sul momento dell'Inter, ma anche della Roma. I giallorossi al netto della sconfitta interna contro il Torino, hanno conquistato sei punti e sono in una fase di costruzione con l'arrivo di Gasperini e i volti nuovi dal mercato. “Napoli e Juventus erano favorite nella mia testa anche dopo le prime due giornate - ha detto Bergomi -. Il Napoli è quella più attrezzata e mi ha fatto vedere così che mi convincono a pensare sia veramente forte. Gli ultimi colpi di mercato del Milan gli hanno alzato la qualità e la fisicità, avendo una competizione sola... Inter e Roma, io ci metto anche i giallorossi, perché Gasperini può portare avanti il lavoro di Ranieri”. Ha chiuso l'argomento Di Canio: “Io metto il Napoli davanti a tutti. Poi sullo stesso livello Juve, Inter e Milan. L'Inter si riprenderà, nonostante i gol e le fragilità in alcune situazioni".