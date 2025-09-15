La Juve secondo Sky: “Chi se non Yildiz?”, “Un’energia così neanche negli anni del dominio”

Identità, energia positiva e un Yildiz sempre più al centro del villaggio Juve. L'inizio di stagione dei bianconeri è davvero positivo e importante con tre vittorie in altrettante gare. Parma, Genoa e poi nel derby d'Italia contro l'Inter dove ha dimostrato anche di saper reagire ai colpi. Sotto 3-2 è riuscita a ribaltarla anche grazie alle idee tattiche e ai cambi decisivi, vedi Adzic. Il campionato è appena cominciato ma con Tudor si vede una squadra ben diversa sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dello stare in campo, rispetto a quella di un anno fa: "Un suo merito", ha sottolineato Di Canio nella sua analisi.
La griglia scudetto: "Non è solo Napoli-Juve"
L'inizio di campionato ha confermato la forza del Napoli e al suo fianco è finita la Juventus, soprattutto dopo il successo interno contro l'Inter. Entrambe a punteggio pieno e seguite dal Milan a 6 punti (ha perso la prima con la Cremonese). Proprio della griglia scudetto hanno parlato a Sky Club: "Napoli-Juve? No, per me non è un duello tra loro due. Per me, come all'inizio ci sono le quattro squadre, oltre a loro anche Inter e Milan - ha sottolineato Marchegiani -. In questo momento il Napoli è quella più avanti di tutte e le altre devono far vedere quella che sarà la loro posizione”. E Bucciantini ha aggiunto: “Portare via uno scudetto al Napoli mi sembra difficile in questo momento. Contro la Fiorentina non è sembrata una squadra disciplinata mi si è passati alla scienza, una cosa superiore. Tutto diventa quadrato. Il Napoli è molto davanti tutti, considerando che l'Inter è calata".
Il ruolo dell'Inter e la sorpresa Roma
Bergomi e Di Canio, invece, oltre a sottolineare la forza di Napoli e Juve, hanno espresso un loro parere anche sul momento dell'Inter, ma anche della Roma. I giallorossi al netto della sconfitta interna contro il Torino, hanno conquistato sei punti e sono in una fase di costruzione con l'arrivo di Gasperini e i volti nuovi dal mercato. “Napoli e Juventus erano favorite nella mia testa anche dopo le prime due giornate - ha detto Bergomi -. Il Napoli è quella più attrezzata e mi ha fatto vedere così che mi convincono a pensare sia veramente forte. Gli ultimi colpi di mercato del Milan gli hanno alzato la qualità e la fisicità, avendo una competizione sola... Inter e Roma, io ci metto anche i giallorossi, perché Gasperini può portare avanti il lavoro di Ranieri”. Ha chiuso l'argomento Di Canio: “Io metto il Napoli davanti a tutti. Poi sullo stesso livello Juve, Inter e Milan. L'Inter si riprenderà, nonostante i gol e le fragilità in alcune situazioni".
L'importanza di Yildiz nella continuità
L'altro aspetto di cui si è parlato è l'importanza di Yildiz nel contesto Juve. Un giocatore giovane ma che ha saputo prendersi la scena, ancora una volta, nel derby d'Italia. L'inizio di stagione è stato importante tra gol e assist, oltre a giocate importante. È stato messo al centro della squadra: "La Juve ha trovato un giocatore su cui costruire un immaginario per i tifosi - ha detto Bucciantini -. È un giocatore sul quale hanno creduto tutti gli allenatori. Allegri lo ha usato con il bilancino ma era anche minorenne in quel momento. Poi è arrivato Motta, si è preso la 10 e ci ha messo anche la volontà di essere protagonista". Anche Marchegiani ha sottolineato l'importanza del turco: “Dentro qualsiasi squadra ci sono dei compiti. Nella Juventus chi può fare certe cose se non lui? Soltanto lui. Il centrocampo è di sostanza con Locatelli e Thuram. Non ci dobbiamo stupire delle cose importanti che fa, ma dovremmo esserne rallegrati ora che è più continuo e fa certe giocate con più costanza”.
I dati contro l'Inter parlano chiaro
I dati di Yildiz contro l'Inter parlano chiaro perché è al primo posto in tante classifiche e statistiche della gara soprattutto in quella per i passaggi al tiro, per dribbling e per expected assist. Ma non solo. Il classe 2005 ha prevalso anche per conduzioni progressive, tocchi nel terzo offensivo e nei possessi guadagnati. E per Bergomi "è importante anche nel posizionamento. Prima era troppo aperto e aveva tante pause. Ora è più dentro al campo. La Juve ha giocato un calcio diverso rispetto all altre gare non avendo Conceicao e Zhegrova, Koopmeiners lo ha tenuto dentro al campo con Yildiz alle spalle della punta".
L'analisi di Juve-Inter
L'analisi si è poi spostata su un aspetto più generale e legato alla partita di sabato. Di Canio sull'Inter ha detto: "Qualcosa accadrà anche nelle scelte di Chivu. Anche la condizione dei singoli. Lautaro lo scorso anno ha chiuso bene, anche con quel problema contro il Barcellona. Contro, però, ha trovato una squadra con energia positiva e un'inerzia davvero importante. Questo è senza dubbio un merito di Tudor”. E proprio Caressa ha ribadito: “Un'energia così positiva nella Juventus non la vedevo nemmeno negli anni in cui ha vinto. Le squadre hanno un loro dna e modo di essere".
"L'inter ha perso efficacia"
Per Marchegiani invece: “L'Inter ha avuto più possesso e può darsi che il risultato sia frutto di episodi. Ma la sensazione è che abbia perso efficacia e imprevedibilità. Credo si sia appiattita. Prima riuscivano a trovare situazioni per mettere in difficoltà gli avversari. Con Udinese e Juve, difendendosi basse, hanno bloccato la capacità dei nerazzurri di trovare spazi”. A chiudere Di Canio ha parlato della sfida in Champions contro il Dortmund, già affrontato in amichevole durante la preparazione: “Kovac ha un calcio pragmatico e si adatta ai giocatori. È una quadra che si basa sulla solidità e che sfrutta gli spazi. Come la Juve, ma quando si distende anche in maniera diversa è efficace. Sono curioso di vedere come si sistemeranno”.
Milan-Bologna e l'errore di Marcenaro
Durante l'analisi delle partite compresa la vittoria del Milan sul Bologna con gol di Modric, Caressa si è espresso così sull'errore di Marcenaro nell'assegnare e poi togliere il rigore ai rossoneri. "Record del mondo che arbitro e VAR facciano tre errori nella stessa azione. Secondo me è una delle cose meno comprensibili. Vi spiego tecnicamente come dovrebbe essere andata: il primo contatto c’è, considerato una spinta dal VAR, ma questo secondo contatto non c’è a giudizio dell’arbitro andato al monitor. L’unico problema che il contatto precedente è un rigore clamoroso su cui il VAR non è intervenuto perché probabilmente è una spinta e non si può intervenire".
Identità, energia positiva e un Yildiz sempre più al centro del villaggio Juve. L'inizio di stagione dei bianconeri è davvero positivo e importante con tre vittorie in altrettante gare. Parma, Genoa e poi nel derby d'Italia contro l'Inter dove ha dimostrato anche di saper reagire ai colpi. Sotto 3-2 è riuscita a ribaltarla anche grazie alle idee tattiche e ai cambi decisivi, vedi Adzic. Il campionato è appena cominciato ma con Tudor si vede una squadra ben diversa sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dello stare in campo, rispetto a quella di un anno fa: "Un suo merito", ha sottolineato Di Canio nella sua analisi.
La griglia scudetto: "Non è solo Napoli-Juve"
L'inizio di campionato ha confermato la forza del Napoli e al suo fianco è finita la Juventus, soprattutto dopo il successo interno contro l'Inter. Entrambe a punteggio pieno e seguite dal Milan a 6 punti (ha perso la prima con la Cremonese). Proprio della griglia scudetto hanno parlato a Sky Club: "Napoli-Juve? No, per me non è un duello tra loro due. Per me, come all'inizio ci sono le quattro squadre, oltre a loro anche Inter e Milan - ha sottolineato Marchegiani -. In questo momento il Napoli è quella più avanti di tutte e le altre devono far vedere quella che sarà la loro posizione”. E Bucciantini ha aggiunto: “Portare via uno scudetto al Napoli mi sembra difficile in questo momento. Contro la Fiorentina non è sembrata una squadra disciplinata mi si è passati alla scienza, una cosa superiore. Tutto diventa quadrato. Il Napoli è molto davanti tutti, considerando che l'Inter è calata".
Il ruolo dell'Inter e la sorpresa Roma
Bergomi e Di Canio, invece, oltre a sottolineare la forza di Napoli e Juve, hanno espresso un loro parere anche sul momento dell'Inter, ma anche della Roma. I giallorossi al netto della sconfitta interna contro il Torino, hanno conquistato sei punti e sono in una fase di costruzione con l'arrivo di Gasperini e i volti nuovi dal mercato. “Napoli e Juventus erano favorite nella mia testa anche dopo le prime due giornate - ha detto Bergomi -. Il Napoli è quella più attrezzata e mi ha fatto vedere così che mi convincono a pensare sia veramente forte. Gli ultimi colpi di mercato del Milan gli hanno alzato la qualità e la fisicità, avendo una competizione sola... Inter e Roma, io ci metto anche i giallorossi, perché Gasperini può portare avanti il lavoro di Ranieri”. Ha chiuso l'argomento Di Canio: “Io metto il Napoli davanti a tutti. Poi sullo stesso livello Juve, Inter e Milan. L'Inter si riprenderà, nonostante i gol e le fragilità in alcune situazioni".