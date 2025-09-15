Allegri e quel flashback Juve: la clamorosa coincidenza fantasma con Marcenaro

Milan-Bologna non è stato soltanto il gol di Modric , il primo in Serie A per il campione croato, ma la gara ha vissuto anche un momento particolare nel finale con il rigore fischiato ai rossoneri e poi revocato da Marcenaro dopo la revisione al Var. Un errore incredibile perché anche dai replay il contatto su Nkunku sembrava effettivamente esserci ed essere abbastanza netto. Un episodio che ha mandato su tutte le furie il tecnico rossonero, Allegri , espulso con tanto di giacca tolta dopo il faccia a faccia con il quarto uomo. Una decisione davvero particolare e a tratti inspiegabile con protagonista l'arbitro di Genova. Non è la prima svista clamorosa da parte sua e per andare a ritrovare un altro episodio particolare e grossolano c'è da riavvolgere il nastro di qualche anno e tornare a Juve-Salernitana del 2022 e in panchina sempre il tecnico livornese.

Caressa: “Tre errori in una sola azione, un record mondiale”

Durante l’analisi post-partita, Caressa ha espresso tutta la sua perplessità sull’episodio del rigore revocato in Milan-Bologna. “Siamo di fronte al record del mondo: tre errori commessi nella stessa azione da arbitro e VAR”, ha dichiarato con tono polemico. Il giornalista di Sky, al Club, ha poi provato a ricostruire l’accaduto dal punto di vista tecnico: “Il primo contatto su Nkunku c'è ed è evidente. Il VAR lo giudica come una semplice spinta, quindi non interviene. L’arbitro, richiamato per un secondo contatto, lo ritiene invece inesistente e annulla tutto”. Una catena di valutazioni errate, secondo il giornalista, che ha evidenziato come il rigore sarebbe dovuto essere concesso già sul primo intervento. “È una delle situazioni meno chiare mai viste in Serie A”, ha concluso. Ma c'è un precedente, diverso per dinamiche ma allo stesso tempo clamoroso e con protagonista la Juventus.

Il precedente clamoroso: il caos di Juve-Salernitana

L’errore in Milan-Bologna ha riportato alla mente un altro caso controverso che ha visto protagonista Marcenaro in Juve-Salernitana nel 2022. In quell’occasione, dopo una rimonta bianconera, il gol del possibile 3-2 siglato da Milik è stato annullato dal VAR per un presunto fuorigioco di Bonucci. L’azione è partita da un calcio d’angolo ed è culminata con l’incornata vincente del polacco, che, travolto dall’euforia, si è tolto la maglia ed è stato espulso per doppia ammonizione. Ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo: la rete è stata poi cancellata perché Bonucci, in posizione irregolare secondo le immagini mostrate, sarebbe stato considerato influente sull’azione. Tuttavia, le immagini successive hanno dimostrato che Bonucci non ha ostruito né la visuale del portiere né ha intralciato i difensori. L’errore è stato evidente ed è costato caro alla Juventus, che perse due punti in pieno recupero.