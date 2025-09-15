David sorprende: “Se potessi cambiare una regola? Toglierei il Var”

Dopo essere subentrato nei minuti finali del derby d'Italia, Jonathan David si appresta a debuttare con la maglia della Juventus anche in Champions League. Prima della partita l'attaccante canadese ha però concesso un'intervista al canale Youtube di Fubo TV Official nel quale ha parlato di alcuni suoi ex compagni ai tempi del Lille, oltre che delle rivelazioni sul miglior avversario mai affrontato e su un cambiamento nel calcio.

David a sorpresa: "Toglierei il Var"

Il canadese ha iniziato l'intervista svelando il miglior giocatore che abbia mai affrontato: "Messi". Invece sul miglior compagno di squadra: "Se si parla di carriera e dei traguardi raggiunti nel calcio credo che José Fonte sia un'ottima scelta". Sul compagno di squadra più sottovalutato: "Angel Gomes". L'attaccante bianconero ha poi parlato del suo partner di attacco dei sogni: "Henry, Drogba o Eto'o". Infine se potesse cambiare una regola nel calcio: "Scelta facile per me, toglierei il Var per far tornare tutto come era prima".