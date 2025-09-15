Motta, che botta! "Con Tudor si corre e la Juve ha il coraggio dei giovani. Prima si camminava..."

"Finalmente si vede una Juventus che corre, prima camminavano. La squadra è messa bene in campo. Se compri i giovani e non li fai giocare a che serve? La Juve invece ha il coraggio di schierarli e fa un buon calcio. Come inizio non è male". A dirlo è Flavio Briatore , che intervenuto ai microfoni Rai ha detto la sua in merito all'avvio di stagione degli uomini di Igor Tudor , reduci dall'indimenticabile successo allo Stadium contro l' Inter di Cristian Chivu . Un successo deciso dal colpo di genio final di Vasilije Adzic e arricchito da tante altre ottime risposte dei bianconeri che hanno rilanciato le aspettative sull'annata, a partire dal prossimo impegno in agenda che vedrà Kenan Yildiz e compagni ospitare il Borussia Dortmund all'incontro che alzerà il sipario sulla Champions League della Vecchia Signora: appuntamento alle ore 21 di martedì 16 settembre. Le due formazioni si ritrovano dopo l'amichevole estiva disputata al Westfalenstadion e vinta dalla Juve per 2-1.

Briatore: "Yildiz può valere 100 milioni"

Queste le parole dell'imprenditore, noto tifoso juventino: "Yildiz vale tanto, può darsi che valga 100 milioni. Nel calcio ci sono cifre che non stanno né in cielo né in terra. Finché i giovani non si complicano la vita con i manager, sono più forti. Poi iniziano a diventare conosciuti. In questo momento ci vuole un carattere forte per fare calcio", ha dichiarato Briatore, accennando poi all'esempio Luka Modric, che all'età di 40 anni ha cominciato una nuova avventura in Serie A, decidendo inoltre il match contro il Bologna di domenica 15. "Per esempio, Modric ha 40 anni, ma è solido e modesto. Vorrei che i giovani crescessero come lui, ma molti si perdono per strada". Infine, l'executive advisor di Alpine è stato invitato a rispondere su un'altra deludente stagione della Ferrari e sulla possibilità di unirsi alla scuderia di Maranello, memore del suo trascorso da team manager della Renault, con cui ha conquistato tre titoli piloti e due costruttori. “Io alla Ferrari? Sono qui a Londra nel team, ho già i miei problemi. Prima o poi la Ferrari risolverà i suoi. Conosco Vasseur, è una persona molto valida. Per tornare a vincere la Ferrari deve avere la macchina, quest’anno non è competitiva. Quest’anno l’unico team ad averla è la McLaren”, ha concluso.