"La Juve è un'altra società. Gap col Dortmund, parlano i fatturati": il sorpasso spiegato

TORINO - Parlerà il campo, com’è normale che sia, ma ci sono altri fattori che meritano di essere presi in considerazione. Perché i numeri, i confronti, le traiettorie economiche spesso possono spiegare quello che accade in campo. E il fatto che il Borussia sia diventato più ricco della Juventus, dopo quasi un decennio dietro i bianconeri non è un dettaglio. Da una parte c’è la Juventus, che recentemente ha vissuto una serie di scosse che ne hanno terremotato la stabilità: l’arrivo di Cristiano Ronaldo e i costi collegati a quell’operazione, la pandemia, il caso plusvalenze che ha portato al cambio di governance, una tempesta perfetta, difficile da arginare.
Borussia Dortmund, il valore nel 2016
Dall’altra parte, il Borussia Dortmund ha continuato a crescere costantemente, senza intoppi, portando avanti una gestione virtuosa delle risorse, basata su grandi ricavi commerciali, sul miglioramento progressivo della rosa e su un mercato condotto con coerenza e lungimiranza. A questo si sono aggiunti i risultati sportivi, spesso superiori alle aspettative. Il percorso delle due società si traduce in numeri che raccontano con chiarezza la divergenza. Secondo lo studio annuale di Football Benchmark, il Borussia Dortmund il primo gennaio 2016 valeva 830 milioni di euro.
Il calo Juve spiegato
Nove anni dopo, a inizio 2025, il suo valore è salito a 2 miliardi e 337 milioni, quasi triplicato, con il club che si mantiene all’undicesimo posto tra le principali società europee. La Juventus, invece, nello stesso periodo è passata da 983 milioni a 1 miliardo e 651 milioni, crescendo meno e scivolando dal nono al quindicesimo posto. Le ragioni di questo calo non sono soltanto legate al mercato, nonostante alcune operazioni abbiano avuto un peso enorme. L’acquisto di Cristiano Ronaldo ha rappresentato un punto di svolta, così come si sono rivelati sbagliati gli investimenti su Arthur e Ramsey, che hanno inciso fortemente sul monte ingaggi. A questo si aggiungono l’impatto della pandemia e la stagione senza introiti europei, che hanno reso la risalita un percorso molto complicato.
Juve-Borussia, il dato emblematico
Il confronto tra i due club si sintetizza in un dato emblematico: nel 2016 la Juventus valeva il 18% in più del Borussia Dortmund, mentre oggi i tedeschi valgono il 42% in più degli italiani. Andrea Sartori, Ceo di Football Benchmark, ha spiegato così la differenza: «Il gap nasce soprattutto dalla profittabilità. Negli ultimi anni la Juventus è diventata un’altra società, accumulando dal 2018-19 perdite per 921 milioni, mentre il Dortmund ha continuato con la sua gestione virtuosa, arrivando persino in finale di Champions. I fatturati raccontano bene questa realtà».
I fatturati a confronto
Ed è proprio nei bilanci che la forbice diventa ancora più chiara. Nella stagione 2021-2022 il Borussia Dortmund aveva un fatturato di 375 milioni di euro, che nel 2023-2024 è salito a 520 milioni. La Juventus, nello stesso arco temporale, è invece passata da 402 milioni a 359, registrando un calo di 43 milioni. Una differenza che incide inevitabilmente sul valore complessivo del club. Eppure, a livello di percezione del prodotto, la Serie A conserva ancora un fascino maggiore rispetto alla Bundesliga, che spesso sembra decisa in partenza.
Le parole di Sartori
Sartori sottolinea però un aspetto fondamentale per comprendere le differenze tra i due sistemi calcistici: «Si prenda il Bayern Monaco: da oltre trent’anni chiude i bilanci in positivo, un fatto eccezionale. Questo perché in Germania c’è una governance diversa, con una partecipazione più attiva dei tifosi e una gestione generalmente più prudente. Le spese folli viste in passato in Italia raramente si sono verificate in Bundesliga».
Juve e Borussia, le spese
Solamente nell’ultimo mercato, il Borussia ha investito circa 100 milioni di euro, la Juventus - riscatti compresi - è invece a 137 milioni. La capacità di spesa non è dunque direttamente correlata alla volontà. Sembra una sfumatura, è invece il nocciolo della questione. Il regolamento sui controlli dei costi adesso parla chiaro: la nuova regola limita la spesa oggi al 70% delle entrate del club. Davanti a certi rischi, dunque meglio una retromarcia. Come insegnano i tedeschi.
