"La Juve è un'altra società. Gap col Dortmund, parlano i fatturati": il sorpasso spiegato

TORINO - Parlerà il campo, com’è normale che sia, ma ci sono altri fattori che meritano di essere presi in considerazione. Perché i numeri, i confronti, le traiettorie economiche spesso possono spiegare quello che accade in campo. E il fatto che il Borussia sia diventato più ricco della Juventus , dopo quasi un decennio dietro i bianconeri non è un dettaglio. Da una parte c’è la Juventus , che recentemente ha vissuto una serie di scosse che ne hanno terremotato la stabilità: l’arrivo di Cristiano Ronaldo e i costi collegati a quell’operazione, la pandemia, il caso plusvalenze che ha portato al cambio di governance, una tempesta perfetta, difficile da arginare.

Borussia Dortmund, il valore nel 2016

Dall’altra parte, il Borussia Dortmund ha continuato a crescere costantemente, senza intoppi, portando avanti una gestione virtuosa delle risorse, basata su grandi ricavi commerciali, sul miglioramento progressivo della rosa e su un mercato condotto con coerenza e lungimiranza. A questo si sono aggiunti i risultati sportivi, spesso superiori alle aspettative. Il percorso delle due società si traduce in numeri che raccontano con chiarezza la divergenza. Secondo lo studio annuale di Football Benchmark, il Borussia Dortmund il primo gennaio 2016 valeva 830 milioni di euro.

Il calo Juve spiegato

Nove anni dopo, a inizio 2025, il suo valore è salito a 2 miliardi e 337 milioni, quasi triplicato, con il club che si mantiene all’undicesimo posto tra le principali società europee. La Juventus, invece, nello stesso periodo è passata da 983 milioni a 1 miliardo e 651 milioni, crescendo meno e scivolando dal nono al quindicesimo posto. Le ragioni di questo calo non sono soltanto legate al mercato, nonostante alcune operazioni abbiano avuto un peso enorme. L’acquisto di Cristiano Ronaldo ha rappresentato un punto di svolta, così come si sono rivelati sbagliati gli investimenti su Arthur e Ramsey, che hanno inciso fortemente sul monte ingaggi. A questo si aggiungono l’impatto della pandemia e la stagione senza introiti europei, che hanno reso la risalita un percorso molto complicato.