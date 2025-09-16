"Tudor, ora è un'altra cosa. Conte il migliore". Pepe, Juve e retroscena Morata: "Naso rotto per te"

La Juventus è pronta a tornare protagonista in Champions League, con un debutto importante contro il Borussia Dortmund , club che ha riportato alla mente un momento speciale anche per Simone Pepe . L’ex esterno bianconero, oggi procuratore sportivo, ha infatti giocato la sua unica partita in Champions proprio contro i gialloneri tedeschi, in un ottavo di finale del 2015. In quell’occasione, Massimiliano Allegri gli ha concesso nove minuti nella sfida di ritorno, vinta dalla Juve per 3-0 in Germania. Alla vigilia del ritorno della Vecchia Signora nella massima competizione europea, Pepe ha parlato toccando diversi temi: dal suo rapporto con Morata agli insegnamenti ricevuti da Antonio Conte , passando per l’impatto di Igor Tudor sulla panchina juventina.

Il legame con Morata

Durante il collegamento con Sky Sport, Simone Pepe ha condiviso un simpatico aneddoto risalente alla stagione 2014-15, quando vestiva ancora la maglia della Juventus insieme ad Álvaro Morata. “Ricordo una partita di Coppa Italia contro il Verona, stavamo vincendo 5-1 (finita poi 6-1 ndr) ed ero appena rientrato da un lungo infortunio. Il pubblico voleva che tirassi io il rigore, ma Morata mi chiese di calciarlo. Decisi di lasciargli il pallone, era giovane, ma già un campione in divenire”. Un gesto che il centravanti spagnolo non ha dimenticato. Collegato da Como, dopo il pari con il Genoa, Morata ha speso parole al miele per il suo ex compagno: “Simone è stato uno dei migliori compagni che abbia mai avuto. Sempre positivo, trasmette felicità. È stato anche un grande calciatore, frenato solo dagli infortuni. Mi sono rotto anche il naso per farti segnare un rigore contro il Napoli (ride ndr)”. In quella sfida l'attaccante ha ricevuto una testata da Britos, espulso proprio nell'occasione. Poi dal dischetto Pepe ha firmato il 3-1 finale in pieno recupero.

Conte, l’allenatore che ha cambiato la Juve

Nell’intervista, Pepe ha raccontato quanto sia stato determinante Antonio Conte nel suo percorso e nella rinascita della Juventus. “Conte è uno che cambia continuamente, ogni tre mesi modifica qualcosa per non essere prevedibile. È un cambiamento sistematico perché le altre lo studiano. Alla Juve partimmo con il 4-2-4, poi passammo al 4-3-3 e infine al 3-5-2. È un innovatore vero, che legge le partite in anticipo e si adatta prima degli altri”. Secondo Pepe, gran parte del successo di quella Juve è legato al modo in cui Conte ha saputo modellare la squadra, trasformando giocatori che all’epoca non erano ancora top, in colonne portanti del club.