Juve, i convocati contro il Borussia Dortmund: Tudor sorprende tutti e lo chiama!

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte al debutto stagionale dei bianconeri in Champions League: l'elenco completo
2 min
TORINO - A poche ora dal debutto stagionale nel super girone di Champions League, in programma all'Allianz Stadium di Torino contro il Borussia Dortmund, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati che ne prenderanno parte. Notizie importanti dall'infermeria: torna, infatti, a disposizione Chico Conceiçao, dopo il problema muscolare accusato con la nazionale portoghese, ma è presente - a sorpresa - nell'elenco anche il neo-acquisto Edon Zhegrova, alla prima chiamata. Torna anche Cambiaso, out per squalifica negli ultimi due turni di campionato.

I convocati

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, McKennie.
Attaccanti: Chico Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Openda, David.

