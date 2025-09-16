"È ora che devi essere forte", Perin mantra per Adzic. E Cabal...: lo Juve-Inter che non avete visto

L'ultimo derby d'Italia tra Juventus ed Inter ha lasciato parecchi spunti visto il pirotecnico 4-3 con cui si è concluso. Una partita che ha avuto diversi cambi di fronte che è stata risolta solo in pieno recupero da una magia di Vasilije Adzic. Dazn ha quindi pubblicato lo speciale Bordocam in cui ha raccontato tutti i dettagli che sono sfuggiti agli spettatori, a cominciare dal riscaldamento fino al fischio finale.
Juve-Inter, i retroscena del derby d'Italia
Il racconto della sfida da parte di Dazn inizia ben due ore prima del fischio d'inizio quando Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, viene inquadrato mentre cammina sull'erba dell'Allianz Stadium. Successivamente si passa all'inizio della partita che vede un Igor Tudor completamente indemoniato che urla a ripetizione ai suoi giocatori "Gioca, gioca". A Yildiz viene invece detto di prendere a uomo Calhanoglu, un fattore che inciderà parecchio sulla partita. Sulla panchina dell'Inter c'è invece un po' di confusione: Mario Cecchi, storico collaboratore di Inzaghi, chiama infatti Chivu "Simone", per poi correggersi dicendo "Mister".
Gol Yildiz, la panchina Juve è incredula
Subito dopo il gol del momentaneo vantaggio della Juve siglato da Kelly, Tudor chiede ancora alla sua squadra di "Andare a pressare". Per seguire un'azione di Yildiz prende poi anche una piccola storta alla caviglia. E' comunque proprio il numero 10 bianconero a riportare avanti la Juve dopo il pareggio di Calhanoglu con un bellissimo tiro da fuori che fa rimanere incredulo Perin: "Mamma mia", mentre Locatelli va da Tudor per dirgli "Mister pressiamo male". Nel primo tempo c'è ancora spazio per un rimprovero di Tudor a McKennie: "Ma dove vai?", su una mancata copertura su Dumfries.
La profezia di Perin ad Adzic
La ripresa inizia subito con un richiamato dell'arbitro Colombo a Tudor che gli dice: "Fammi fare il mio lavoro". Una situazione su cui interviene scherzando anche Bastoni: "Stai tranquillo mister". Spazio quindi al rientro in campo dopo l'infortunio di Cabal che, forse emozionato, indossa la maglia da riscaldamento gioco sotto quella da gioco. Una delle curiosità più particolari della partita riguarda però il discorso quasi profetico di Perin ad Adzic. Il secondo portiere bianconero gli dice infatti: "Semplice. Vicino all'area avversaria puoi dribblare, li no. 1-2 gioca semplice, forte è qui che devi esserlo. Loro sono forti ma tu sei più forte. Devi sapere se sei pronto, lo sai". Nell'esultanza del 3-3 invece Thuram imita il fratello Marcus, ma lo fa con più rabbia mostrando il proprio nome ed urlando: "Khephren!". Quindi Tudor catechizza ancora Adzic proprio poco prima della rete decisiva. Infine proprio pochi istanti dopo il 4-3, Marcus Thuram indica all'arbitro la manata del fratello a Bonny, mentre Lautaro chiede l'intervento del Var che non arriverà.
