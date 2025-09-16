"È ora che devi essere forte", Perin mantra per Adzic. E Cabal...: lo Juve-Inter che non avete visto

L'ultimo derby d'Italia tra Juventus ed Inter ha lasciato parecchi spunti visto il pirotecnico 4-3 con cui si è concluso. Una partita che ha avuto diversi cambi di fronte che è stata risolta solo in pieno recupero da una magia di Vasilije Adzic. Dazn ha quindi pubblicato lo speciale Bordocam in cui ha raccontato tutti i dettagli che sono sfuggiti agli spettatori, a cominciare dal riscaldamento fino al fischio finale.