Questa Juve si fa amare e il “fino alla fine” da slogan diventa piano di gara. Yildiz e Vlahovic...

Ci sarebbe da scrivere delle carenze del centrocampo della Juventus . Ci sarebbe da ragionare su un Di Gregorio che piglia un gol sul primo palo e, più in generale, di una squadra che incassa sette gol in quattro giorni, proprio dopo che se ne era celebrata la forza difensiva. Ci sarebbe da chiedere all’arbitro Letexier per quale diavolo di ragione non ha fischiato il rigore (clamoroso) alla Juve per il fallo di mano di Anton nel primo tempo . Ma come si fa, di fronte a una reazione del genere, davanti a un carattere così impetuoso? Sì, questa Juve è una squadra imperfetta o, se volete essere ottimisti, perfettibile, ma è una squadra che si fa amare, perché non si arrende mai e dà un senso concreto a quel "fino alla fine", che da slogan diventa piano gara (con tutto ciò di buono e meno buono che la cosa comporta). Un tifoso, soprattutto se lo è della Juventus, vuole vincere, ma se non può vincere vuole vedere i suoi che combattono, ci credono anche quando le cose si mettono malissimo e scrivono favole di calcio, perché 4-4 finiscono solo le partite che sognano i bambini e questo pareggio magari non fa bene alla classifica, ma fa benissimo a chi dopo stagioni mosce, prestazioni arrendevoli, atteggiamenti timorosi finalmente trova emozioni, rivede battere il cuore dei suoi giocatori e sente battere più forte il suo.

La Juve è una squadra che ha ritrovato l'orgoglio

Questa Juventus ha fin troppo coraggio, è una squadra incosciente come i giovani che la trascinano, ma soprattutto è una squadra che ha ritrovato l’orgoglio e quando si rende conto che sta perdendo la faccia (su tutti e quattro i gol del Borussia ci sono colpe e omissioni), ha la rabbia di chi vuole cancellare l’onta con la ferocia agonistica. E poi c’è Yildiz, che con il suo gol richiama i ricordi di un’altra Juve-Borussia e di un altro numero dieci. Dopodiché, Kenan fa bene ad affrancarsi dall’asfissiante paragone con Del Piero, soprattutto perché non ne ha bisogno per farsi strada nella dinastia dei grandi fuoriclasse juventini: deve solo continuare così. Come sta facendo Vlahovic che ha segnato il terzo e il quarto gol della stagione, confermando quanto si stava congetturando dopo i primi due: se parte dall’inizio (vedi l’Inter) fatica di più, se parte in panchina, deresponsabilizzato, diventa letale.