Bremer rivela: "Stiamo creando un gruppo solido, l’anno scorso non c’era". E sulla difesa...

"Dobbiamo portare a casa questa mentalità nel finale di partita, però non possiamo subire così tanti gol, abbiamo già preso 7 gol in due partite, dobbiamo migliorare questa cosa". Così Gleison Bremer commenta il risultato del match contro il Borussia Dortmund, che ha visto la Juve evitare la sconfitta grazie ai gol segnati nel recupero da Dusan Vlahovic (autore di una doppietta) e Lloyd Kelly (alla sua seconda marcatura consecutiva dopo la gara con l'Inter). L'agenda di Igor Tudor ha ora in programma la trasferta al Bentegodi, dove sabato 20 i bianconeri contenderanno al Verona di Paolo Zanetti la quarta giornata di campionato: a seguire, la sfida con l'Atalanta e il secondo appuntamento di Champions sul campo del Villarreal previsto per mercoledì 1 ottobre. Queste le parole del difensore bianconero, che al termine del match è stato invitato a rispondere anche sulla prestazione di Vlahovic. "Nel secondo tempo dovevamo avere più equilibrio, ci siamo stancati. Dobbiamo invece trovare equilibrio, non possiamo prendere gol così, alla fine rischiamo di perdere, però ci è andata bene e siamo riusciti a pareggiare nel finale - ha dichiarato in conferenza stampa - . Vlahovic? Sappiamo che è un grande giocatore, sta dando una mano in tutte le partite che ha giocato, sta facendo bene".