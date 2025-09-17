Bremer rivela: "Stiamo creando un gruppo solido, l’anno scorso non c’era". E sulla difesa...

"Dobbiamo portare a casa questa mentalità nel finale di partita, però non possiamo subire così tanti gol, abbiamo già preso 7 gol in due partite, dobbiamo migliorare questa cosa". Così Gleison Bremer commenta il risultato del match contro il Borussia Dortmund, che ha visto la Juve evitare la sconfitta grazie ai gol segnati nel recupero da Dusan Vlahovic (autore di una doppietta) e Lloyd Kelly (alla sua seconda marcatura consecutiva dopo la gara con l'Inter). L'agenda di Igor Tudor ha ora in programma la trasferta al Bentegodi, dove sabato 20 i bianconeri contenderanno al Verona di Paolo Zanetti la quarta giornata di campionato: a seguire, la sfida con l'Atalanta e il secondo appuntamento di Champions sul campo del Villarreal previsto per mercoledì 1 ottobre. Queste le parole del difensore bianconero, che al termine del match è stato invitato a rispondere anche sulla prestazione di Vlahovic. "Nel secondo tempo dovevamo avere più equilibrio, ci siamo stancati. Dobbiamo invece trovare equilibrio, non possiamo prendere gol così, alla fine rischiamo di perdere, però ci è andata bene e siamo riusciti a pareggiare nel finale - ha dichiarato in conferenza stampa - . Vlahovic? Sappiamo che è un grande giocatore, sta dando una mano in tutte le partite che ha giocato, sta facendo bene".
Bremer: "Se prendi 4 gol devi migliorare"
"Quando si prendono 4 gol c'è sempre qualcosa da migliorare, però siamo contenti per avere ripreso la partita. Dobbiamo migliorare questa cosa durante la settimana - ha aggiunto - Quando vai sotto devi sempre spingere, c'è sempre da andare avanti, soprattutto secondo il calcio per come lo intende il mister. Io mi sento bene, è la seconda partita in tre giorni, ora devo recuperare, ma mi sento bene. Stiamo creando un gruppo solido, l'anno scorso non c'era, però stiamo creando un gruppo solido. L'anno scorso, anche due anni fa, quando subivamo gol così era duro da riprendere. Anche contro l'Inter abbiamo ripreso due partite. La fascia? È stato una cosa importante essere vice capitano. Il mister mi ha fatto questo regalo, però noi dobbiamo guardare partita dopo partita, non pensare a queste cose individuali e ma sempre al gruppo. Vlahovic? È un bravo ragazzo, ma soprattutto ha la mentalità di un vincente e quello è l'importante. Lui ha tanto da insegnare ai ragazzini perché quando parliamo noi più vecchi ci ascolta sempre".