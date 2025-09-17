Juve-Dortmund e il 4-4 nel destino: il clamoroso precedente con Tudor e Kovac 

Otto gol, spettacolo e tanti errori: Juve-Borussia Dortmund è stata una montagna russa per citare Higuain. Ora i protagonisti sono diversi, a partire dal numero 10 Yildiz che con un gol alla Del Piero ha illuminato l'Allianz Stadium. Non sono mancate poi scelte arbitrali discutibili e che hanno fatto infuriare Tudor in conferenza stampa. Ma l'allenatore bianconero ieri sera ha portato alla mente anche un'altra partita memorabile della Vecchia Signora in Champions League. Bisogna tornare indietro agli anni 2000 e precisamente al 13 settembre. E i protagonisti furono proprio gli attuali allenatori della Juve e del Dortmund.