Juve-Dortmund e il 4-4 nel destino: il clamoroso precedente con Tudor e Kovac 

Otto gol, spettacolo e tanti errori: Juve-Borussia Dortmund è stata una montagna russa per citare Higuain. Ora i protagonisti sono diversi, a partire dal numero 10 Yildiz che con un gol alla Del Piero ha illuminato l'Allianz Stadium. Non sono mancate poi scelte arbitrali discutibili e che hanno fatto infuriare Tudor in conferenza stampa. Ma l'allenatore bianconero ieri sera ha portato alla mente anche un'altra partita memorabile della Vecchia Signora in Champions League. Bisogna tornare indietro agli anni 2000 e precisamente al 13 settembre. E i protagonisti furono proprio gli attuali allenatori della Juve e del Dortmund.
Juve-Dortmund e la coincidenza con Tudor e Kovac
Il calcio è fatto di intrecci e di storie che si intersecano tra di loro. A volte sembra un libro già scritto con il destino che decide quando mettere in campo la sceneggiatura. All'Allianz Stadium, Juve e Borussia Dortmund hanno dato vita a un grande spettacolo dopo un primo tempo noioso e molto tattico. La rete di Adeyemi ha rotto tutti gli schemi e si è passati da un gioco molto attento a uno più istintivo. Fa parte del processo di crescita. Un 4-4 che ha ricordato la sfida contro l'Amburgo del 2000. In panchina nei bianconeri c'era Ancelotti all'inizio della sua carriera e in campo proprio Tudor, autore della rete del vantaggio del match su assist di Del Piero. Ma in quella partita anche Kovac fece gol, portando i tedeschi sul 4-3. Poi Inzaghi (tripletta) segnò il definitivo 4-4 a due minuti dal 90'. Dal prato verde alla panchina ora hanno replicato la stessa gara, ma guidando le loro squadre come allenatori. Una bella storia di pallone.