Vlahovic si è ripreso la Juve… e i suoi tifosi: il gesto a fine partita

La Juve non muore mai e Tudor in queste prime partite ha seguito alla lettera lo slogan del "fino alla fine". E ci è riuscito anche grazie a un Vlahovic che si è immedesimato nel suo nuovo ruolo in bianconero. Dusko, come lo chiama il tecnico, ha risposto presente dalla panchina: prima con il Parma e il Genoa e ora anche in Champions League contro il Borossia Dortmund. Quando è in serata ha i colpi da bomber. Nel post partita si è tolto anche qualche sassolino, rivelando le verità sull'estate e poi si è messo a totale disposizione della squadra, anche se la sua volontà sarebbe provare a giocare titolare. Locatelli per dargli ulteriore fiducia lo ha indicato dopo il secondo gol, facendogli prendere gli applausi della sua gente. Ma un tifoso in particolare lo ha colpito al termine della partita.
Vlahovic cuore d'oro: la risposta a uno striscione
"Dusan in te ho sempre creduto, mi dai la maglia ora che non ti hanno ceduto?" - questo lo striscione che ha colpito l'attenzione di Vlahovic al termine della partita. Il giocatore della Juve si è avvicinato al suo tifoso come a dirgli: "Te la faccio avere la maglia, dopo te la consegno". Un bel segnale dopo i pochi fischi che si erano sentiti nel pre campionato. Il serbo ha risposto sul campo e ora si è tolto anche la soddisfazione di prendersi l'esultanza del mondo bianconero. Perché alla Vecchia Signora il fino alla fine non vale solo per il risultato, ma anche nei rapporti. E ora il numero 9 sta facendo di tutto per ricucirli, a suon di gol.