Di Gregorio bocciato dal collega: "Buon portiere ma non è da Juve. E Sommer fa gli stessi errori"

Gol e spettacolo nel 4-4 dell'Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund. Tra le note negative della serata in casa Juve c'è in parte Michele Di Gregorio, colpevole in occasione della rete di Yan Couto e successivamente preso di mira dai tifosi dopo la partita. L'estremo difensore bianconero ha preso gol sul proprio palo, e proprio un ex portiere di Serie A, Marco Ballotta ha parlato di lui a Maracanà: "Di Gregorio non è da Juve. È un buonissimo portiere, ma ora devi giocare delle partite determinanti. Ovvio che anche lui passi per degli errori, ma se condizionano i risultati in competizioni importanti... Deve passare questo momento, lui si è appena affacciato in una grande squadra e viene messo in croce perché non ha l'esperienza per affrontare questo momento", ha dichiarato Ballotta, ex della Lazio dal 1997 al 2000 e dal 2005 al 2008.