Di Gregorio bocciato dal collega: "Buon portiere ma non è da Juve. E Sommer fa gli stessi errori"

Gol e spettacolo nel 4-4 dell'Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund. Tra le note negative della serata in casa Juve c'è in parte Michele Di Gregorio, colpevole in occasione della rete di Yan Couto e successivamente preso di mira dai tifosi dopo la partita. L'estremo difensore bianconero ha preso gol sul proprio palo, e proprio un ex portiere di Serie A, Marco Ballotta ha parlato di lui a Maracanà: "Di Gregorio non è da Juve. È un buonissimo portiere, ma ora devi giocare delle partite determinanti. Ovvio che anche lui passi per degli errori, ma se condizionano i risultati in competizioni importanti... Deve passare questo momento, lui si è appena affacciato in una grande squadra e viene messo in croce perché non ha l'esperienza per affrontare questo momento", ha dichiarato Ballotta, ex della Lazio dal 1997 al 2000 e dal 2005 al 2008.
Di Gregorio e il confronto con Sommer
Intervenuto durante Maracanà, Ballotta ha parlato anche di Sommer, un altro portiere finito nel polverone dopo gli errori in Juventus-Inter: "Se l'Inter non avesse perso con la Juve, e ci poteva stare, parlavamo di qualcosa di diverso. Se la Juve ieri sera non avesse pareggiato, sai che succedeva? Se poi sbagliano i portieri, si parla di disastro. Ovvio, esaminiamo il risultato che può condizionare, ma di sicuro non vedo tutto questo disastro". L'ex biancoceleste sostiene il portiere svizzero nonostante l'ultima prestazione: "Criticare Sommer? Ci sta, perchè ha sbagliato, ma cosa ha fatto fino a ieri?". Chiusura sul tipo di errore commesso prima da Sommer contro la Juve e poi da Di Gregorio con il Dortmund: "Sui tiri da lontano hanno sbagliato l'impostazione, sono rimasti quasi sulla linea, poi così è difficile intervenire".