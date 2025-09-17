Locatelli, la vera Champions è dopo il Dortmund: corsa in ospedale per la gioia più bella

Dopo la vittoria in extremis sull' Inter in campionato e dopo il rocambolesco 4-4 di Champions League contro il Borussia Dortmund , è arrivata un'altra gioia per Manuel Locatelli : questa mattina è nato suo figlio Edoardo. A dare la notizia è stata la compagna Thessa Lacovich su Instagram tramite un post celebrativo che ritrae la coppia con il piccolo nascituro: "Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu : Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo amore nostro!".

Gli auguri a Locatelli

Subito il post ha ricevuto molti like e altrettanti commenti di auguri e congratulazioni da parte di compagni di squadra di Locatelli, ex compagni e vip. Apre le danze Claudio Marchisio che ha commentato semplicemente con l'emoticon di un cuore per poi passare ad Agata Sieramska, compagna di Milik, che ha scritto "Congratulations, beautiful family" e a Benedetta Quagli, ex di Federico Chiesa, che ha commentato con un "Vi amo". Così come Marchisio, anche Milik ha lasciato un cuore sotto al post.