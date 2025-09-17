Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Locatelli, la vera Champions è dopo il Dortmund: corsa in ospedale per la gioia più bella

Fiocco azzurro in casa del centrocampista della Juventus: la compagna ha annunciato sui social la nascita del piccolo Edoardo
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la vittoria in extremis sull'Inter in campionato e dopo il rocambolesco 4-4 di Champions League contro il Borussia Dortmund, è arrivata un'altra gioia per Manuel Locatelli: questa mattina è nato suo figlio Edoardo. A dare la notizia è stata la compagna Thessa Lacovich su Instagram tramite un post celebrativo che ritrae la coppia con il piccolo nascituro: "Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu : Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo amore nostro!".

Gli auguri a Locatelli

Subito il post ha ricevuto molti like e altrettanti commenti di auguri e congratulazioni da parte di compagni di squadra di Locatelli, ex compagni e vip. Apre le danze Claudio Marchisio che ha commentato semplicemente con l'emoticon di un cuore per poi passare ad Agata Sieramska, compagna di Milik, che ha scritto "Congratulations, beautiful family" e a Benedetta Quagli, ex di Federico Chiesa, che ha commentato con un "Vi amo". Così come Marchisio, anche Milik ha lasciato un cuore sotto al post.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus