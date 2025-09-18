Vlahovic-Juve, cosa succede con il rinnovo: il dettaglio di Tudor e la mano tesa

Che Dusan Vlahovic potesse fare la differenza, in fondo, lo si era visto dagli occhi, dallo sguardo con il quale aveva fatto il suo ingresso in campo. Affamato. Affilato. Attento al dettaglio richiesto da Tudor, a non perdere la testa in un momento generale di follia. Il più lucido nell’andare dentro, il più protettivo verso chi si sentiva legittimamente spaesato dal colpo da ko - o quasi - inferto dal Borussia Dortmund alla Juventus. Sembrava persa, la Signora. E invece si è ritrovata, tornando a fare i passi giusti verso una direzione a tratti completamente inattesa, quella della rimonta. Ecco, se per la seconda volta di fila l’euforia ha più presa dei rimpianti, tra i ringraziamenti sparsi ce n’è uno che ha più urgenza degli altri.
Vlahovic, c'è ancora storia
Ha un nome, ed è quello di Dusan. Dusan che segna il gol in grado di accorciare il distacco. Dusan che inventa quel lob perfetto per il tuffo (pure nella storia) di Lloyd Kelly. Quattro pari: a rileggerlo, il rumore dello Stadium è un’eco dirompente. Così com’è profondo, forte, significativo quello prodotto dall’attaccante serbo, sul quale si è detto così tanto da farlo sembrare tutto. E invece tutto non era. c’è ancora qualcosa da raccontare, un segmento di storia da fare, un tragitto da disegnare. Se andrà come sembra, saranno gli ultimi mesi di Vlahovic alla Juventus: la trattativa per il rinnovo si è in fondo arenata mesi fa, quando dal suo entourage non è mai arrivata l’apertura a una proposta al ribasso da parte dei bianconeri, e nemmeno questi ultimi han fatto di tutto per cercare un compromesso.
Lo scontro Juve
Il muro contro muro ha prodotto quel che costantemente produce, ossia uno scontro. Interno, senza screzi particolari, però con delle crepe evidenti, e delle ripercussioni su prestazioni, partite, scelte forti. A volte parse fortissime. Come l’intenzione, poi riuscita, della dirigenza di munirsi di un nuovo titolare sull’ultimo quarto di campo: in un batter d’occhio e un altro di cassa, a Torino è arrivato David e il cerchio delle opportunità di DV9 si è immediatamente stretto. Fino all’ultimo è stato vivo il tentativo di riportare alla Continassa Kolo Muani, sostituito nella curva decisiva da Lois Openda.
Vlahovic decisivo
Il messaggio è stato così chiaro da spingere Dusan a mettere l’orgoglio in pace e a ragionare solamente su quanto potesse cambiare: non le idee della società, ma quelle di Igor Tudor. Eh, si può dire, almeno adesso: ci è riuscito. Non a riprendere posto al sole, però a meritarsi la considerazione che ritiene fondamentale per andare avanti. Per essere decisivo. Per cambiare forse qualcosa sul suo futuro, non necessariamente lontano dal bianconero, sebbene in questo preciso momento dalla società non filtrino aperture e nemmeno ipotesi di trattativa.
Juve, differenza abissale
Nulla è cambiato, almeno in apparenza. In sostanza, invece, i 4 gol in altrettante partite, 6 in 7 match contando pure il Mondiale per Club. La differenza pare abissale, anche perché prima DV9 appariva come un problema, oggi si è evoluto in una soluzione alla quale è complicato rinunciare. Da parte dell’attaccante, la volontà di restare alla Juve non è mai svanita, nemmeno con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, neanche quando la consapevolezza di essere di troppo - per 12 milioni annui di motivi - l’ha accompagnato in un’estate a dir poco turbolenta. Avrebbe torturato molti. Non lui. Non Vlahovic.
Vlahovic, forma smagliante
Ritornato dopo le vacanze in forma smagliante, complice il lavoro su di sé e una preparazione ad hoc per essere subito scattante, immediatamente performante. Le prestazioni di agosto e settembre non sono infatti casuali: sono il frutto di un percorso, specialmente mentale, con il quale ha messo in un angolo l’orgoglio e ha abbracciato le giornate, una a una, senza pensare al di là dell’allenamento, oltre la singola partita. Sembra un segreto di Pulcinella, e invece è stato il modus operandi che potrebbe aver cambiato cose, scenari, situazioni, persino futuro. Con la prova fornita con il Dortmund ha di fatto teso la mano alla dirigenza, è stato un invito informale a riparlarne, a riconsiderarlo e a riconsiderarsi in generale. La risposta? Non c’è niente, fuori tempo massimo. C’è l’apertura a qualsiasi considerazione.
I paletti da rispettare
Ci sono tuttavia dei paletti da rispettare. Ben diversi e ben più stringenti di qualche anno fa, quando Dusan ha firmato un accordo progressivo e adesso semplicemente inattuabile e insostenibile. Come due amanti orgogliosi, ognuno resta alla propria finestra in attesa di un passo dell’altro, lanciandosi segnali più sfumati, più evidenti, forti quanto basta per generare quantomeno una scossa e tornare a parlarne. Proprio come due amanti orgogliosi, però, entrambi sono consapevoli del destino più semplice di tutti: ché separarsi è un attimo, lavorarci invece presuppone di nuovo il rischio d’illusione. Non c’è scelta giusta, c’è solo quella che saranno disposti a prendere.
