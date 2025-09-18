"Juve, perdere avrebbe aiutato. Il primo Scudetto di Conte è nato così...": lo storico vice sicuro

Quattro stagioni da calciatore, tre da vice allenatore di Antonio Conte . Scudetti e coppe, sogni realizzati. In pochi conoscono la Juventus come Angelo Alessio , in pochissimi l’hanno attraversata e maneggiata su più fronti. Soprattutto, quasi nessuno ha vissuto ere calcistiche differenti con il suo piglio, da elemento in grado di unire e di creare. Gruppi, principalmente. Solidi. Stretti. Segreti di vittoria. Quelli che si augura di avere presto pure Tudor, alle prese con una partenza incoraggiante, soprattutto in termini di coesione.

Angelo Alessio, si è divertito l’altra sera?

«Per il risultato, Juventus-Borussia è stata anche bella. Però è chiaro: ha subito 4 gol, ai bianconeri non è che capiti così spesso. Ci sono stati tanti errori».

A cosa li imputa?

«Credo che la Juve non abbia ancora trovato l’assetto giusto. Tudor sta sperimentando, ma c’è da lavorare».



Su cosa, in particolare?

«Non sembrano dominare le partite, in alcuni momenti sono poi fragili. A centrocampo Koopmeiners e Thuram non hanno convinto: è lì che bisogna trovare le soluzioni giuste. Naturalmente, con Yildiz e David più Openda qualcosa devi pur concedere...».