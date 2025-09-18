Boom Kelly, è record Juve! "Resta qui": impronta Tudor e no a Mourinho

Dalla Turchia era pronto a fargli ponti d’oro il Fenerbahce su esplicita richiesta di Josè Mourinho . Niente da fare. Con tutto il rispetto la soluzione turca non attirava Lloyd, che voleva continuare la propria avventura in bianconero, arrivando pure a declinare la possibilità di tornare in patria. Dalla Premier League si era mosso con decisione il Sunderland , pronto a spendere oltre 20 milioni per riportarlo in Inghilterra in prestito con obbligo di riscatto (sarebbe scattato in caso di permanenza nella massima serie inglese). Niente da fare.

Kelly sulle orme di Tudor

Il feeling e i consigli di Tudor sono stati più convincenti e ora Kelly vuole “imitare” in campo la specialità del suo allenatore, ovvero i blitz decisivi in zona gol. Inserimenti offensivi che stanno trasformando il mancino classe 1998 in un’arma letale per le difese avversarie. Due reti e un rigore conquistato ma non assegnato nel primo tempo contro il Borussia, quando ha fatto carambolare il pallone sul braccio di Anton in piena area piccola (se l’arbitro fosse andato al Var…). Con tanto di record speciale già centrato: Kelly, infatti, col sigillo all’Inter è diventato il primo difensore inglese nella storia della Juventus ad andare in gol con la maglia bianconera. Mica male.

