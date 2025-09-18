"Guai a...", dal clic Champions la rinascita: la Juve si guarda negli occhi

TORINO - Non sarà perfetta, questa squadra. Ma dentro sembra avere qualcosa che non si allena. Che non si compra. Che non si spiega. Qualcosa che va al di là della semplice garra agonistica, della fortuna - che comunque non è mancata nelle ultime due uscite -, o degli acuti degli interpreti più anarchici e talentosi. E se il colpo di genio di Adzic contro l’Inter, arrivato allo scadere rischiava di sembrare un mero fuoco d’artificio isolato, la partita con il Borussia - disputata appena tre giorni dopo - ha fugato ogni dubbio: questi bianconeri vibrano all’unisono.
La Juve su una linea invisibile
Camminano insieme su una linea invisibile, sorretti da un destino condiviso, da un’intesa che nasce nel cuore prima che nei piedi. Un gruppo vero, solido, che non ha paura di sporcarsi le mani e di esercitare la dura arte della sofferenza. Prerogativa fondamentale per poter competere ad alti livelli. E pensare che c’era un tempo - vicino, recentissimo - in cui ogni passaggio sembrava un favore, ogni corsa un sacrificio isolato.
Il coraggio della Juve
Adesso ogni errore è una rincorsa collettiva, ogni crepa una chiamata alle armi. Sotto di due gol, a tratti spaesata, con le linee scomposte come un vecchio spartito mal letto, la Juve non ha mai chinato il capo. Ha sbagliato, sì. Ha lasciato spazi. Ma ha avuto il coraggio di guardarsi negli occhi, anche mentre l’Europa le scappava via tra le dita, e di decidere che non sarebbe finita così. Il mercato, di certo, ha aiutato, ma è altrove che pone le radici questa rinascita collettiva.
Juve prima degli Usa, l'inizio
Bisogna riavvolgere le lancette ai primi giorni di allenamento alla Continassa prima della partenza per gli Stati Uniti. Lì, Igor Tudor - alleggerito dalla conferma in panchina e dal conseguimento di un obiettivo (la qualificazione in Champions) che non ammetteva né se né ma - ha vissuto il suo primo vero giorno da allenatore della Juventus. O meglio, della sua Juventus. Anche perché fino a quel momento non aveva avuto modo di plasmarla a suo piacimento. Di tessere chissà quale principio tattico. Prima, gli spettava un compito ben più complesso: convincere 30 ragazzi a credere nelle rispettive potenzialità.
Da Venezia il clic per la svolta
Risvegliare in loro quel senso di appartenenza e quell’autostima calcistica che le brutte batoste stagionali sembravano aver confinato per sempre nell’oblio. La gara vinta con il Venezia ha fatto sì che il gruppo squadra si scrollasse definitivamente di dosso i patemi della scorsa stagione. Una vittoria cruciale per poter innescare quel “clic” tanto atteso, e proiettarsi con fiducia verso il futuro. Il Mondiale, poi, è tornato utilissimo su due fronti: per rinsaldare i legami tra i vari membri del gruppo squadra, “costretti” a convivere insieme h24 per tre settimane; ma soprattutto per iniziare ad assorbire l’idea di calcio del tecnico.
"Guai ad accontentarsi"
Fino ad arrivare alle prove generali di Herzogenaurach, con quel discorso schietto e deciso che Tudor ha scelto di fare a tutto il gruppo squadra: "Guai ad accontentarsi del quarto posto. Siete forti, credete in voi e pensate di partita in partita...". Da lì sono arrivati cinque successi - due in amichevole con Dortmund e Atalanta, tre in campionato contro Parma, Genoa e Inter - e un pareggio in Champions. Il tutto, mandando in gol 7 giocatori diversi, per un totale di 15 reti.
Ora è più semplice
Un avvio del tutto incompatibile con quell’anoressia realizzativa registrata nella passata stagione. Certo, c’è ancora molto da fare prima che la Juventus inizi davvero ad assomigliare alla miglior versione di se stessa. A cominciare dalle ingenuità difensive, che esulano dagli errori di Di Gregorio - più che plausibili nell’economia di una stagione -. Ma se la perfezione resta lontana, è altrettanto vero che con quest’energia - nuova e palpabile - che scorre sotto pelle tenendo insieme tutto, lavorare sarà più semplice.
