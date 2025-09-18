"Guai a...", dal clic Champions la rinascita: la Juve si guarda negli occhi

TORINO - Non sarà perfetta, questa squadra. Ma dentro sembra avere qualcosa che non si allena. Che non si compra. Che non si spiega. Qualcosa che va al di là della semplice garra agonistica, della fortuna - che comunque non è mancata nelle ultime due uscite -, o degli acuti degli interpreti più anarchici e talentosi. E se il colpo di genio di Adzic contro l’Inter, arrivato allo scadere rischiava di sembrare un mero fuoco d’artificio isolato, la partita con il Borussia - disputata appena tre giorni dopo - ha fugato ogni dubbio: questi bianconeri vibrano all’unisono.

La Juve su una linea invisibile

Camminano insieme su una linea invisibile, sorretti da un destino condiviso, da un’intesa che nasce nel cuore prima che nei piedi. Un gruppo vero, solido, che non ha paura di sporcarsi le mani e di esercitare la dura arte della sofferenza. Prerogativa fondamentale per poter competere ad alti livelli. E pensare che c’era un tempo - vicino, recentissimo - in cui ogni passaggio sembrava un favore, ogni corsa un sacrificio isolato.

Il coraggio della Juve

Adesso ogni errore è una rincorsa collettiva, ogni crepa una chiamata alle armi. Sotto di due gol, a tratti spaesata, con le linee scomposte come un vecchio spartito mal letto, la Juve non ha mai chinato il capo. Ha sbagliato, sì. Ha lasciato spazi. Ma ha avuto il coraggio di guardarsi negli occhi, anche mentre l’Europa le scappava via tra le dita, e di decidere che non sarebbe finita così. Il mercato, di certo, ha aiutato, ma è altrove che pone le radici questa rinascita collettiva.