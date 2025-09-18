Juve a scuola, materia preferita? Mckennie, Perin, Cabal e quelle risposte che non ti aspetti...

La scuola sta per ricominciare e in alcune regioni i ragazzi sono già ritornati tra i banchi e anche la Juventus ha voluto dare una sorta di buon inizio, ma in modo particolare. Tutti i bianconeri hanno rivelato la loro materia del cuore. C'è chi ha risposto in modo ironico come McKennie , sempre il più simpatico della rosa, e chi in modo più sincero come Cabal : "Nessuna". Tra chi amava matematica e chi invece fare sport, le scelte sono state differenti.

La Juve va a scuola, le scelte dei giocatori

"Qual era la vostra materia preferita?". Una domanda molto semplice che ha scatenato lo show al Traning Center. Cambiaso ci ha pensato un po' e poi ha scelto matematica: "Unica cosa in cui ero bravo". E anche Yildiz, Bremer e Koopmeiners hanno detto la stessa cosa. David è andato invece su una scelta più di nicchia: "Mi piaceva musica e suonare gli strumenti. Era una lezione divertente". L'eroe di Juve-Inter, Adzic, è andato sul banale con lo sport, così come Locatelli, Conceicao (che ci ha messo un po' per pensare) e Kelly che non ci hanno pensato più di una volta: "Educazione fisica". Copia e incolla anche da parte di Zhegrova.Poi il solito McKennie ha risposto con ironia: "Il pranzo è un argomento?". Risposta simpatica anche da parte di Cabal: "Nessuna". Perin, Openda e Kalulu invece preferivano storia e il francese ha scherzato: "In questo caso si ricorderanno di me". Mentre Joao Mario geografia. Una classe molto variegata.