"Tudor diverso dagli altri, quel contratto strappato non lo dimentico. E un altro ex Juve è da big"

Quando Maurizio Setti sente nominare Igor Tudor al telefono, la sua è una reazione immediata: «Di allenatori ne ho indovinati tanti a Verona». Già, considerando che nell’attuale campionato oltre al croato sono passati dal Bentegodi tanti nomi: Juric, Di Francesco, Baroni, Grosso e Zanetti, ancora al timone. Setti ha lasciato il club, ma i ricordi sono ancora vivi. E gli allenatori, più nel bene che nel male, hanno lasciato il segno nella sua gestione. A cominciare da Tudor: in meno di una stagione ha scritto un pezzo di storia. Il Verona , infatti, non ha mai segnato come con Igor in Serie A: in totale 65 reti (appena 3 con Di Francesco nelle 3 gare disputate dal tecnico abruzzese) in 38 partite. Setti, lei ha vissuto un anno con Tudor. Cosa le è rimasto del vostro rapporto? «Di Tudor avrò sempre un ricordo speciale. Partiamo da un presupposto: lui è un uomo molto sereno. Vive la vita meglio rispetto ad altri allenatori che ho avuto. A fine anno, quando ci siamo trovati e gli ho spiegato che avrei dovuto cedere i big, lui aveva già il contratto automaticamente rinnovato dopo la salvezza. Io gli dissi: “Ti sconsiglio di restare qui, perché non so quanti giocatori sarà costretto a cedere”. Lui mi ha guardato, mi ha abbracciato e ha strappato il contratto, rinunciando ai soldi. Non lo dimentico. Dopo un mese lo chiama il Marsiglia e gli scrivo: “Dio vede e provvede, la vita ti sta portando in Champions League”. Tudor è un uomo di spessore, una persona rara da trovare nel mondo del calcio».

"Vi spiego perché Tudor è diverso dagli altri"

Quando è scattata la scintilla tra di voi? «Tudor venne a casa mia prima che prendessi Di Francesco. Ma non era convinto di sostituire Juric: Ivan aveva fatto molto bene a Verona e lui temeva di bruciarsi. Così scelsi Di Francesco, ma già il giorno dopo non ero convinto: mi lasciava perplesso lo staff, c’erano delle divisioni all’interno del suo gruppo di lavoro. Non ero convinto insomma. Appena ho visto come stavano andando le cose in tre partite ho richiamato Tudor. E a quel punto lui aveva più voglia ed era convinto, ha accettato subito».

Come si rapporta Tudor con la squadra? «Lui coi calciatori non è assolutamente intransigente. Anzi, sostiene tutti. E sbraita raramente. Per esempio Juric e Mandorlini si infiammavano molto più facilmente, Igor invece è più riflessivo. Lui, a differenza di altri, sa contare fino a dieci prima di parlare. Non è una cosa da poco».