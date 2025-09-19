Zhegrova, sorpresa alla Continassa: due obiettivi centrati in dieci minuti di Juve

TORINO - Non c’è giocatore che abbia più hype, ossia più aspettative, speranze, ambizioni riversate. Edon Zhegrova in dieci minuti si è preso la Juve: il tempo di mandare fuori tempo un avversario, di servire Vlahovic per l’assist decisivo per Kelly. Che notte, quella con il Borussia Dortmund. E soprattutto per il kosovaro: non doveva neanche essere convocato, e invece in riunione è arrivata la bella sorpresa, alla quale comunque era stato preparato in qualche modo. Igor Tudor gli ha dato una maglia per la panchina, promettendogli che - se la gara l’avesse consentito - un po’ di minuti sarebbero arrivati. Non gli pareva vero e fino alla fine non è che ci abbia creduto più di tanto. Poi la chance, la palla che torna tra i piedi, il debutto allo Stadium e i tifosi innamorati al primo tocco. Praticamente decisivo.
Il calvario di Edon Zhegrova
È sembrato l’inizio di qualcosa, ma era ancor più la fine di un incubo, durante il quale Edon ha temuto persino di non poter tornare in campo, o di dover impiegare più tempo del previsto. Tutta colpa di una pubalgia in grado di stroncargli la stagione più importante della sua carriera, un anno iniziato con 8 gol in 21 presenze. Pressoché perfette. Dal 14 dicembre scorso non ha mai messo piede sul terreno verde, il primo rientro a marzo e poi lo stop, anche per l’operazione subita. Insomma: una volta intuito quanto sarebbe stato complicato procedere con una terapia conservativa, a quel punto Zhegrova è stato costretto a tornare ai box per ripartire più forte. Il suo ricominciare si è trasformato presto in una rinascita. Ed è stato innanzitutto un ritorno a casa. L’esterno si è affi dato infatti ad alcuni amici di vecchia data, connazionali con i quali ha condiviso un piano di lavoro specifico per tornare in forma per l’estate.
Zhegrova, estate a lavoro per farsi trovare pronto
Dentro di sé covava comunque il desiderio di fare un salto al di là del Lilla, e quando è arrivata la possibilità di firmare con la Juventus la sensazione è stata quella di un tassello incastrato alla perfezione, un piano ben riuscito. Con i due preparatori, Benet Tolaj e in particolare Ardian Sallahu, Edon ha svolto sedute particolari sia in palestra - concentrandosi prevalentemente su esercizi di forza - e poi in campo, dove con Sallahu ha affinato la preparazione atletica, ritrovando quel ritmo per cui diversi alla Continassa si sono sorpresi, quando poi di fatto si è fatto conoscere a Tudor e al suo staff . Il tecnico aveva concordato con il kosovaro un periodo di “riatletizzazione” e riattivazione, necessario fino a un certo punto: le risposte date dal giocatore sono state imprevedibili, e nel senso positivo del termine. Da lì la scelta di portarlo almeno in panchina con il Borussia, ancora da lì la decisione di lanciarlo nella mischia in una situazione parsa a tratti disperata. E che risposta, che è arrivata. Che piglio. Che guizzi. Come avesse semplicemente voltato pagina e non fosse stato costretto a chiudere temporaneamente l’intero libro. In quei mesi estivi, dall’intero giugno passando per i primi di luglio, praticamente fi no all’inizio del raduno con il club francese da cui è arrivato, Zhegrova non aveva in testa nient’altro che il rientro in campo. Magari sì, con un’altra maglia. Ma magari anche no, perché l’importante era effettivamente tornare a provare quelle sensazioni tanto familiari quanto fondamentali. Quando ha scaricato per Vlahovic, a sua volta per Kelly, il volto più felice era proprio quello del kosovaro: in dieci minuti aveva centrato due obiettivi. Il primo era rivedere il campo, il secondo era tornare a sentirsi persino decisivo.
