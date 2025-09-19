Zhegrova, sorpresa alla Continassa: due obiettivi centrati in dieci minuti di Juve

Zhegrova, estate a lavoro per farsi trovare pronto

Dentro di sé covava comunque il desiderio di fare un salto al di là del Lilla, e quando è arrivata la possibilità di firmare con la Juventus la sensazione è stata quella di un tassello incastrato alla perfezione, un piano ben riuscito. Con i due preparatori, Benet Tolaj e in particolare Ardian Sallahu, Edon ha svolto sedute particolari sia in palestra - concentrandosi prevalentemente su esercizi di forza - e poi in campo, dove con Sallahu ha affinato la preparazione atletica, ritrovando quel ritmo per cui diversi alla Continassa si sono sorpresi, quando poi di fatto si è fatto conoscere a Tudor e al suo staff . Il tecnico aveva concordato con il kosovaro un periodo di “riatletizzazione” e riattivazione, necessario fino a un certo punto: le risposte date dal giocatore sono state imprevedibili, e nel senso positivo del termine. Da lì la scelta di portarlo almeno in panchina con il Borussia, ancora da lì la decisione di lanciarlo nella mischia in una situazione parsa a tratti disperata. E che risposta, che è arrivata. Che piglio. Che guizzi. Come avesse semplicemente voltato pagina e non fosse stato costretto a chiudere temporaneamente l’intero libro. In quei mesi estivi, dall’intero giugno passando per i primi di luglio, praticamente fi no all’inizio del raduno con il club francese da cui è arrivato, Zhegrova non aveva in testa nient’altro che il rientro in campo. Magari sì, con un’altra maglia. Ma magari anche no, perché l’importante era effettivamente tornare a provare quelle sensazioni tanto familiari quanto fondamentali. Quando ha scaricato per Vlahovic, a sua volta per Kelly, il volto più felice era proprio quello del kosovaro: in dieci minuti aveva centrato due obiettivi. Il primo era rivedere il campo, il secondo era tornare a sentirsi persino decisivo.