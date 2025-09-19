"Tudor duro dal cuore d'oro, il discorso che non dimentico e se non andavi forte in allenamento..."

Igor fuori dal campo

E fuori dal campo? Avete conosciuto un Tudor più spensierato?

«Sì, ci sono state due occasioni molto belle, che ha organizzato lui. Una volta a Verona ci ha portato al Torcolo, un ristorante molto importante. Non si è limitato ad invitare la squadra, ma ha coinvolto tutti: fisioterapisti, magazzinieri, medici, anche le persone che lavoravano dietro le quinte. E poi a fine anno è stato l’unico a coinvolgere anche le famiglie, nessun altro allenatore l’ha fatto: ha voluto aggregare tutti, invitando anche mogli e figli. Cercava di creare una grande famiglia».



Ci sono stati dei momenti di tensione con Tudor?

«Sì, perché con lui vai allo scontro. Ma è sempre stato dalla parte del gruppo. Quando c’era da parlare col direttore o con la società, lui si è imposto sempre e ha fatto sentire le nostre ragioni. Non ha problemi ad andare contro tutti pur di proteggere la squadra. Per esempio: non gliene frega niente dei contratti in essere. Infatti non mi stupisce il rendimento di Vlahovic: se lui crede nel giocatore, insiste».



Ricorda un discorso di Tudor che vi ha colpito?

«Nel girone d’andata perdevamo 3-0 col Venezia. Lui entra nello spogliatoio. Noi pensavamo che urlasse, che ribaltasse i tavoli. Invece ci ha parlato due minuti, coi toni giusti, ma facendoci vergognare. Ci siamo sentiti piccoli piccoli. Ha saputo toccare le corde giuste con due frasi e poi se n’è andato. Da lì abbiamo vinto 4-3: quella rimonta non la dimentico».