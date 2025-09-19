Verona-Juventus, probabile formazione: Tudor, le scelte difficili per il turnover

Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe però optare per qualche cambiamento in vista del match del Bentegodi. I più grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe come Conceicao e Zhegrova.
Juve, le scelte di Tudor per Verona
Sarà Di Gregorio a difendere i pali bianconeri. Dopo le critiche ricevute dopo la sfida con il Borussia Dortmund (in particolare per la rete realizzata da Coco sul suo palo), Tudor nella conferenza stampa pre gara lo ha difeso. E come se non bastasse, ha confermato la sua titolarità per il match col Verona oltre a sottolineare come sarà lui il primo portiere della Juve per tutto l'arco della stagione. Un importante attestato di stima, che Di Gregorio proverà a ripagare in campo al Bentegodi.
Gatti c'è, dubbio Kelly
In difesa l'allenatore bianconero dovrebbe proseguire con la linea a tre con Kalulu confermato come braccetto destro, mentre al centro del trio Tudor potrebbe concedere un turno di riposo a Bremer. In tal caso a guidare la retroguardia sarebbe Gatti, come ha fatto lo scorso anno per via dell'assenza del brasiliano per tutta la stagione. Alla sua sinistra invece il ballottaggio tra Kelly, che l'allenatore ha elogiato in conferenza stampa, e Cabal, resta vivo (l'inglese è in vantaggio). Scioglierà il dubbio nelle prossime ore, ma il tecnico deve pensare sia al calendario fitto sia alla gestione dei suoi uomini. "Non esistono solo 11 titolari", lo ha fatto intendere più volte.
Juve, chi gioca a centrocampo
Sulla fascia destra, Tudor potrebbe schierare Joao Mario che anche contro il Borussia Dortmund è entrato molto bene in partita. Le sue qualità offensive mancano agli altri interpreti e in una sfida come quella contro il Verona potranno risultare decisive. In mediana Thuram è pronto a fare sacrifici, mentre al suo fianco c'è il solito dubbio tra Koopmeiners e Locatelli, con il secondo in leggero vantaggio dopo la panchina in Champions League. Mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Cambiaso, dopo aver saltato le scorse due partite in Serie A per squalifica. In avanti i dubbi sono molti.
La decisione su Yildiz. E Conceicao...
In attacco il tecnico bianconero ha l'imbarazzo della scelta e può ruotare tutti i suoi giocatori, tenendosi qualche asso nella manica anche a partita in corso. Dopo la partita da eroe in Champions League contro il Borussia Dortmund, potrebbe toccare a Vlahovic, ma questa volta dal primo minuto, anche se l'ombra di Openda resta viva. Sulla trequarti tanti ballottaggi: Yildiz per ora è il leader tecnico della squadra e viste le condizioni non ottimali di Zhegrova e Conceicao, dovrebbe partite nuovamente dal primo. Ma qualche piccolo dubbio l'allenatore se lo poterà fino alla fine. David potrebbe completare il tridente, anche se l'allenatore croato qualche settimana fa aveva detto che sarebbe stato difficile vedere il serbo e il canadese insieme a un altro attaccante. Ma la natura del match potrebbe permetterlo.
Juve, probabile formazione (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly/Cabal; Joao Mario, Locatelli/Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz/Conceicao; Vlahovic. Allenatore: Tudor.
Verona-Juve, i convocati di Tudor
A seguire anche i giocatori convocati da Tudor per la sfida contro il Verona, sempre out Miretti
- Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
- Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
- Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Adzic, Kostic
- Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Vlahovic, Openda, David
