Verona-Juventus, probabile formazione: Tudor, le scelte difficili per il turnover

Gatti c'è, dubbio Kelly

In difesa l'allenatore bianconero dovrebbe proseguire con la linea a tre con Kalulu confermato come braccetto destro, mentre al centro del trio Tudor potrebbe concedere un turno di riposo a Bremer. In tal caso a guidare la retroguardia sarebbe Gatti, come ha fatto lo scorso anno per via dell'assenza del brasiliano per tutta la stagione. Alla sua sinistra invece il ballottaggio tra Kelly, che l'allenatore ha elogiato in conferenza stampa, e Cabal, resta vivo (l'inglese è in vantaggio). Scioglierà il dubbio nelle prossime ore, ma il tecnico deve pensare sia al calendario fitto sia alla gestione dei suoi uomini. "Non esistono solo 11 titolari", lo ha fatto intendere più volte.