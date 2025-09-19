 Zhegrova, Juve a bocca aperta: dalla corte di Real e Liverpool alla sorpesa Champions

A voi è piaciuto Zhegrova , nei dieci minuti giocati contro il Borussia? A Tudor molto, ma soprattutto è rimasto sorpreso dall'atletismo dimostrato, dopo nove mesi senza mai giocare una partita ufficiale. È vero che Zhegrova ha passato un'estate di grande lavoro con due preparatori che gli hanno studiato un programma di lavoro intenso e specifico, ma, dopo assenze così lunghe, la ripresa è spesso più faticosa. Tudor l'aveva visto brillare in allenamento e, per questa ragione, ha concesso a Zhegrova quei minuti contro il Borussia . E, a questo punto, potrebbe fare la stessa scelta contro il Verona , magari aumentando leggermente il minutaggio.

Zhegrova, la sorpresa in Champions

Tudor e il posto di Zhegrova

La sua convocazione in Champions League e il suo ingresso in campo sono stati una sorpresa per tutti. Tudor, nella conferenza stampa pre Juve-Inter , ne aveva infatti parlato così: "Per le prossime due partite non ci sarà, poi da Verona inizieremo a farlo integrare con il gruppo". Tappe bruciate da Edon, che oltre a riprendere familiarità con il campo ha lasciato il segno iniziando a far vedere di che pasta è fatto. L'azione del 4-4 di Kelly, infatti, parte da una sua finta seguita da una progressione palla al piede per praticamente tutto il campo prima di servire Vlahovic a destra. Il resto già lo sanno tutti.

Se i progressi dovessero continuare, Zhegrova potrebbe presto conquistarsi un posto da titolare o quasi, perché le caratteristiche tecniche piacciono moltissimo a Tudor. E non solo lui. In squadra sono molti ad ammirare le capacità di Edon che, nei primi allenamenti in gruppo, ha lasciato spesso a bocca aperta i compagni per la tecnica e la genialità di certe soluzioni. Ma non solo, anche i tifosi sono super entusiasti e non vedono l'ora di vederlo giocare di più. D'altronde, l'attaccante era nel mirino di club come Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco, tutti raffreddatisi per l'infortunio. La Juve invece ci ha creduto e lo strappato a prezzo di saldo. Sarà un buon affare secondo voi?