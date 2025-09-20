"Tudor bene con Vlahovic. Lippi? Ci fece un c**o senza senso". Padovano, amarcord Juve. "E Koop..."

Michele Padovano, ritrova nella gestione di Igor Tudor un approccio simile a quello di Marcello Lippi? Questa sua costante premura nel difendere con forza i propri giocatori, quasi fossero dei figli...“Diciamo che ai nostri tempi Lippi aveva ben poco da difendere (ride ndr.). I giocatori che facevano delle prestazioni non all’altezza erano davvero pochi. Credo che l’atteggiamento di Tudor sia più che giusto: mettersi in prima linea per difendere i tuoi è fondamentale per dare i giusti segnali all’interno dello spogliatoio. Per tenerlo dalla tua parte. Devi fare un po’ da scudo quando iniziano ad arrivare le prime critiche. Anche se sono sacrosante. Quindi sì, rivedo in lui il modo di fare di Marcello. Poi mi piace moltissimo come comunica”. Cioè?“È un uomo vero, sincero, diretto. Una persona di grande rispetto. Sa bene dove si trova e che per lui questa è un’opportunità importante da non lasciarsi sfuggire. Resta però da registrare ancora qualcosina sul campo… Sette gol presi in due partite sono troppi: non può andarti sempre bene come contro Inter e Dortmund… Non ho ancora visto la Juve che mi aspetto, ecco”.
"Quando Lippi ci fece un culo senza senso"
C’è un episodio, un momento vissuto negli anni in bianconero, che porta nel cuore e che secondo lei racconta bene l’essenza di Marcello Lippi?
“Prima della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Campioni contro il Real il mister ci fece andare in ritiro e in settimana - in amichevole - perdemmo contro la Carrarese che all’epoca giocava in C1. Lippi ci fece un culo senza senso dopo quella partita: l’avevamo presa sotto gamba. Ci mise a posto a uno a uno. Tra i professionisti se non sei sempre super concentrato puoi perdere contro chiunque… Non fu il massimo prima di un impegno così importante come quello contro il Real: dovevamo ribaltare il risultato della gara di andata. A mio parere se ci siamo riusciti è proprio grazie a quello scivolone”.
Anche in quel caso scelse di proteggervi di fronte alla stampa?
“Ovvio. Ha sempre fatto così. A mio parere tutti i tecnici dovrebbero sposare questa filosofia: non sono d’accordo con chi ammonisce pubblicamente i propri giocatori. I panni sporchi si lavano in casa...”.
"Spero che Tudor continui così con Vlahovic"
In passato ha sottolineato quanto fosse efficace Lippi nella gestione del gruppo, soprattutto nel mantenere sempre alta l’attenzione e un po’ di sana competizione tra i giocatori. Con le dovute proporzioni, non le sembra che Tudor stia adottando un approccio simile?
“Nel calcio di oggi non esiste più l’11 titolare: sono sempre in 15/18 a giocare. Gli impegni sono tantissimi nel corso della stagione, c’è bisogno di tutti. L’allenatore bravo fa sentire importante ogni singolo membro dell’organico, anche quelli meno impiegati. E Tudor fa esattamente questo. È l’unico modo per essere apprezzati e rispettati all’interno dello spogliatoio. Penso all’impatto stagionale di Vlahovic: ho sempre pensato che fosse un giocatore forte. L’anno scorso, purtroppo, ha dimostrato di non saper gestire le critiche (giuste e puntali) che gli sono state rivolte. Ma la meraviglia del calcio sta proprio qui: un mese fa sembrava fuori dal progetto e adesso, invece, è determinante. Soprattutto a partita in corso. Spero che Tudor continui a impiegarlo così: quando parte fuori entra sempre con una garra e una carica differente. Non si può dire lo stesso da titolare… Basti vedere quanto fatto nella sfida contro l’Inter. Evidentemente bisogna farlo incazzare sportivamente parlando, e allora sì che diventa incisivo”.
Certo, ce ne ha messo di tempo prima di trovare la chiave...
“La Juventus non ti aspetta. Specie se sei un attaccante. Ricordo quando arrivò Boksic: dopo un anno così così fu venduto subito. Anche Zidane fece fatica all’inizio, ma noi lo aspettavamo perché era chiaro a tutti che fosse un campione. I primi mesi non riusciva a sbloccarsi: era un ragazzo riservato, timido… Ma l’abbiamo sempre tenuto in considerazione e alla fine è venuto fuori. A Vicenza io lui e Del Piero eravamo dietro al pallone per calciare una punizione. In allenamento lui le metteva sempre all’incrocio con una semplicità disarmante. Eppure quella volta mi chiese di tirarla perché non se la sentiva…”.
"Koop, datti una mossa. Scudetto? Il carattere c'è"
E di Koop che mi dice?
“Hanno fatto bene ad aspettarlo perché è un giocatore forte, ma ore si deve dare una mossa. Deve svegliarsi. Non posso più vedere la Juve giocare in 10 perché lui è costantemente assente. All’Atalanta era un giocatore fondamentale, perché non può esserlo anche a Torino?! Solo lui può uscire da questa situazione”.
Insomma, pensa sia troppo presto per parlare di scudetto?
“Sì, decisamente. C’è da dire però che a questa squadra non manca di certo la giusta dose di carattere e personalità, altrimenti non avrebbero ribaltato le ultime due partite…”.
