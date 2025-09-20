"Tudor bene con Vlahovic. Lippi? Ci fece un c**o senza senso". Padovano, amarcord Juve. "E Koop..."

"Spero che Tudor continui così con Vlahovic"

In passato ha sottolineato quanto fosse efficace Lippi nella gestione del gruppo, soprattutto nel mantenere sempre alta l’attenzione e un po’ di sana competizione tra i giocatori. Con le dovute proporzioni, non le sembra che Tudor stia adottando un approccio simile?

“Nel calcio di oggi non esiste più l’11 titolare: sono sempre in 15/18 a giocare. Gli impegni sono tantissimi nel corso della stagione, c’è bisogno di tutti. L’allenatore bravo fa sentire importante ogni singolo membro dell’organico, anche quelli meno impiegati. E Tudor fa esattamente questo. È l’unico modo per essere apprezzati e rispettati all’interno dello spogliatoio. Penso all’impatto stagionale di Vlahovic: ho sempre pensato che fosse un giocatore forte. L’anno scorso, purtroppo, ha dimostrato di non saper gestire le critiche (giuste e puntali) che gli sono state rivolte. Ma la meraviglia del calcio sta proprio qui: un mese fa sembrava fuori dal progetto e adesso, invece, è determinante. Soprattutto a partita in corso. Spero che Tudor continui a impiegarlo così: quando parte fuori entra sempre con una garra e una carica differente. Non si può dire lo stesso da titolare… Basti vedere quanto fatto nella sfida contro l’Inter. Evidentemente bisogna farlo incazzare sportivamente parlando, e allora sì che diventa incisivo”.