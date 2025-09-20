Di Gregorio, via la croce: cosa c'è dietro sette gol in due partite alla Juve

TORINO - Non si può certo gettare la croce su un singolo giocatore quando il problema, se c’è, è globale. E quando prendi sette gol in due partite qualcosa che non va deve esserci per forza e sarebbe pericolosamente riduttivo derubricarlo a sviste dei singoli interpreti, che si tratti del portiere, dei difensori o di altri ruoli. Il primo a non dare peso a tale teoria è Igor Tudor , che è intervenuto sugli errori ma di certo non con la caccia alle streghe né tantomeno con lo scaricabarile. A fare la differenza è la minuziosa analisi video di come siano arrivati questi tiri nella porta difesa da Di Gregorio: una modalità che si è ripetuta, prima con l’Inter e poi con il Borussia Dortmund. Nella doppietta di Calhanoglu è emersa la poca reattività della squadra nell’andare a contrastare la linea di tiro del centrocampista turco, di certo uno da non lasciare da solo a 20/25 metri dalla porta.

Calhanoglu, Nmecha e Adeyemi

In entrambe le occasioni Calhanoglu ha avuto a disposizione il tempo necessario per controllare il pallone, prendere la mira e calciare in porta con potenza e precisione, senza lasciare scampo all’estremo difensore juventino. Non si è trattato di una situazione isolata o episodica, perché tre giorni dopo, sempre allo Stadium, la Juventus ha incassato ancora gol da fuori area con una modalità simile: l’esempio più chiaro - e anche quello più analizzato dallo staff tecnico bianconero - è quello che ha come protagonista Nmecha, libero al limite dell’area di ricevere un pallone comodo sul destro, recapitato da Adeyemi, da recapitare in rete.

Dall'Inter al Borussia, gli indizi

Troppo schiacciata in area la linea di copertura davanti a Di Gregorio, così sono arrivati i tentativi da fuori, andati quasi tutti a bersaglio: con l’Inter il primo indizio, con il Borussia il secondo, così Tudor ha deciso di correre ai ripari in vista del Verona per evitare di concedere ancora spazi ai tiratori da fuori, approfittando dei tre giorni di allenamenti prima della partenza in direzione Veneto per analizzare a video che cosa non ha funzionato e lavorare sul campo per trovare le necessarie contromisure.