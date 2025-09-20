Juve a Verona, diretta: probabili formazioni e risultato in tempo reale. Next Gen e Primavera LIVE

Una giornata a tinte bianconere questa di sabato 20 settembre. Infatti, oltre alla prima squadra impegnata a Verona contro l'Hellas, scendono in campo in contemporanea anche Juve Next Gen e Primavera . La formazione allenata da Brambilla fa visita al Pineto , mentre l'U20 di Padoin a Vinovo ospita il Bologna . A seguire poi tocca alla squadra di Tudor dare continuità all'ottimo inizio di campionato e cercare di portarsi in vetta solitaria, a punteggio pieno, e in attesa della sfida del Napoli di lunedì. Insomma un pomeriggio intenso e importante che servirà a dare risposte sul campo, soprattutto dopo l'ottima vittoria contro l' Inter all'Allianz e il 4-4 con il Dortmund all'esordio in Champions League . Gara speciale anche per il tecnico croato che torna al Bentegodi da avversario, dopo aver allenato l'Hellas nella stagione 2021-22.

16:16

PAREGGIA IL PINETO!

57' - Bruzzaniti si presenta sul dischetto, apre il piattone e fa gol. 2-2 a Pineto.

16:14

RIGORE PER IL PINETO!

55' - Bruzzaniti pennella per Schirone, che si inserisce bene alle spalle della difesa e dopo un piccolo contatto con Faticanti cade a terra a pochi passi da Mangiapoco. L'arbitro concede il rigore.

16:11

PALO DEL PINETO!

53' - D'Andrea supera Scaglia, calcia da posizione defilata e colpisce il palo. Ma è tutto inutile perché l'assistente segnale un fuorigioco.

16:09

Brambilla usa la card FVS, ma non c'è nulla

49' - Brambilla chiede l'intervento del Var con il Football Video Support per un intervento di Schirone su Owusu. L'arbitro guarda le immagini e non concede il penalty.

16:05

Via al secondo tempo

46' - Il Pineto muovo il primo pallone della ripresa

16:04

Cambio per il Pineto

Prima dell'inizio del secondo tempo, il Pineto sostituisce Capomaggio con Baggi.

15:52

Fine primo tempo

La Juve Next Gen conclude il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Puczka su rigore e Okoro, dopo il vantaggio Pineto con D'Andrea. La Primavera invece chiude i primi 45 minuti sotto di due reti, firmata da Ferrari e Toroc.

15:51

RADDOPPIA IL BOLOGNA A VINOVO!

Sul finire del primo tempo i felsinei segnano lo 0-2 con Toroc.

15:47

Siamo nel recupero

45' - Concessi due minuti di extra time.

15:45

OKORO SPRECA IL TRIS! MA SI SALVA

43' - L'attaccante della Juve Next Gen è scatenato, brucia la difesa, dribbla il portiere e poi prova un pallonetto che va fuori di poco. Tutto vano però, il guardalinee segnale un fuorigioco.

15:44

Grande percussione di Pedro Felipe

42' - Il bracetto bianconero si sgancia e dialoga con i centrocampisti, poi dopo una bella cavalcata non riesce a trovare nessuno.

15:38

LA JUVE NEXT GEN LA RIBALTA!

35' - Errore difensivo di Capomaggio, ne approfitta Okoro che si invola verso la porta e di sinistro trova l'angolino lontano. L'attaccante festeggia al meglio la convocazione con l'Italia U20 per il Mondiale.

15:36

Sempre avanti il Bologna a Vinovo

Superata la mezz'ora, la Juve Primavera di Padoin (oggi squalificato) è ancora sotto di un gol.

15:34

PAREGGIO DELLA JUVE NEXT GEN!

32' - Dopo un piccolo cheack con il Var, l'arbitro conferma il penalty. Puczka si presenta sul dischetto e non sbaglia.

15:33

RIGORE PER LA JUVE NEXT GEN!

30' - Bella percussione di Owusu che arriva fino in area di rigore e viene abbattuto da Capomaggio: per l'arbitro è penalty.

15:30

Giallo per Turicchia

28' - Grande strappo di Serbouti che lascia Turicchia sul posto e viene steso: nessun dubbio per l'arbitro e ammonizione per l'esterno della Juve Next Gen.

15:29

Partita bloccata

27' - Pineto e Juve Next Gen non si scoprono e producono poche occasioni da gol. Ritmo per ora basso.

15:20

Ammonito Borsoi

17' - Il difensore del Pineto si prende il primo giallo del match.

15:18

GOL DEL BOLOGNA PRIMAVERA!

Piccola postilla sulla Primavera: al 14' a Vinovo passa in vantaggio il Bologna grazie al gol di Ferrari.

15:14

D'Andrea ci riprova subito

13' - L'attaccante del Pineto si inserisce bene in area, ma calcia piano e Mangiapoco blocca senza problemi.

15:12

GOL DEL PINETO!

10' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo D'Andrea viene lasciato da solo in area e spedisce in rete il pallone del vantaggio con un colpo di testa ravvicinato.

15:09

Si attiva subito Deme

8' - L'attaccante bianconero è il più attivo in questa prima fase del match, molto passa dalle sue accelerazioni.

15:01

Si comincia: via a Pineto-Juve Next Gen!

1' - I bianconeri muovono il primo pallone del match.

15:00

Minuto di silenzio prima di Pineto-Juve Next Gen

Sessanta secondi di raccoglimento per Matteo Franzoso, sciatore scomparso dopo una caduta in Cile.

14:46

Zanetti avvisa la Juve e ricorda il 4-1 di Empoli

Se il tecnico bianconero nella conferenza della vigilia ha sottolineato come il lavoro sulla testa sia fondamentale e lo è anche nella preparazione del match contro il Verona, in sala stampa l'allenatore gialloblù Paolo Zanetti ha specificato che "servirà andare oltre noi stessi" nella sfida ai bianconeri. La Juve, Zanetti l'ha già battuta. Un ko difficile da mandare giù per i tifosi bianconeri, considerando che a pochi minuti dal fischio d'inizio arrivò la sentenza che tolse alla Vecchia Signora 10 punti. Il riferimento è al 23 maggio 2023, quando con il suo Empoli sconfisse i bianconeri (all'epoca allenati da Allegri) per 4-1. E il tecnico ne ha parlato.

14:35

Juve Primavera-Bologna, le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due allenatori:

Juventus: Nava, Rizzo, Boufandar, Leone, Contarini, Mazur, Elimoghale, De Brul, Crapisto, Pugno, Van Aarle. Allenatore: Marchio (Padoin squalificato)

Bologna: Happonen, Ferrari, Lai, Francioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic, Bousnina. Allenatore: Morrone.

14:23

Dove seguire le partite della Juve

La sfida tra Juventus Under 20 e Bologna, valida per la 5ª giornata del Primavera 1, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente.



La partita tra Pineto e Juventus Next Gen, valida per la quinta giornata del Girone B di Serie C, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go (Qui le info).

Verona-Juve, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

14:12

Pineto-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

Queste le scelte dei due allenatori:

Pineto: Tonti; Postiglione, Schirone, Germinario, D’Andrea, Bruzzaniti, Borsoi, Lombardi, Serbouti, Mastropietro, Capomaggio. A disposizione: Marone, Ienco, Amadio, Marrancone, Gagliardi, Baggi, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Pellegrino. Allenatore: Ivan Tisci.

Juventus Next Gen (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia; Turco, Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme, Okoro. A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Firman, Macca, Ngana, Anghelè, Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Vacca, Pagnucco, Martinez Crous. Allenatore: Massimo Brambilla.

14:10

Juve U20, con il Bologna serve una scossa

La squadra di Padoin non vince da due giornate e contro il Bologna ha bisogno di rialzare la testa, dopo il ko contro il Genoa. Contro il Grifone non è bastato il solito Elimoghale, il giovane più promettente nelle giovanili bianconere, e il tecnico ha bisogno di avere delle risposte contro i felsinei per non perdere di vista la zona alta di classifica, anche se non è l'obiettivo primario delle U20.

14:00

Verona-Juve, le probabili formazioni

Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe però optare per qualche cambiamento in vista del match del Bentegodi. I più grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe. QUI LE POSSIBILI SCELTE.

14:00

Next Gen, Brambilla a Pineto per il riscatto

La Juve Next Gen è pronta a rialzare dopo la sconfitta in rimonta contro l'Arezzo, capolista del girone B di Serie C. Un ko arrivato nei minuti di recupero su calcio di rigore, ma che non cancella la buona prova dei bianconeri nella prima parte di gara. Ora la squadra di Brambilla sarà ospite del Pineto, altra squadra in forma in questo inizio di stagione, e il tecnico non potrà contare su Okoro, convocato dall'Italia U20 al Mondiale. Gli abruzzesi vengono dalla vittoria in trasferta contro il Campobasso e ancora sono imbattuti in queste prime quattro partite di campionato. Guerra e compagni sperano di cambiare subito questa tendenza.

Stadio Bentegodi (Verona)