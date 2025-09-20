Vlahovic, Hernanes inventa il nuovo ruolo: "Dal falso nueve al falso titolare"

Hernanes scerza su Vlahovic: "Da falso nueve a falso titolare"

L'ex centrocampista bianconero, nel pre gara Dazn, ha parlato della titolarità di Vlahovic: "Per logica dovrebbe partire lui. Ma come Guardiola aveva inventato il 'falso nueve', io fossi in Tudor creerei il 'falso titolare' (ride, ndr). Andrei da Dusan e gli direi: 'Sei titolare, ma parti dalla panchina'". Un'idea che Ciro Ferrara ha commentato così: "Evidentemente Igor è stato in grando di stimolare il ragazzo nella maniera giusta. Vero che contro l'Inter da titolare ha fatto un po' fatica, ma quando entra sta cambiando le partite. Sicuramente una risorsa importante ed era prevedibile giocasse titolare oggi, anche perché gli altri non stanno facendo vedere grandissime cose. Penso che questo ragazzo, che io avevo detto che alla fine della scorsa stagione sarebbe andato via visto il rapporto consumato, mi sta smentendo. Probabilmente andrà via alla fine di questa stagione, ma essere stato in panchina trovando nuove motivazioni è stato importante. E' molto giovane, ha ancora margine di miglioramento e deve volersi migliorare tutti i giorni, specie tecnicamente".

Juve, l'idea di Hernanes su Vlahovic

Hernanes ha infine voluto spiegare meglio la sua idea dal punto di vista tattico: "Quella di prima non era una provocazione, ma una questione tecnica. Per giocare alla Juve serve un 9 che abbia tecnica e capacità di dialogare coi compagni. Perché nel secondo tempo è perfetto? Perché le squadre si allargano, ha più spazio, e quando la partita si svolge in quella maniera è il momento perfetto per lui. Se si riuscisse ad avere le stesse motivazioni stando in panchina...".