Tudor: "Rigore Verona una roba vergognosa, non esiste nel calcio. E Orban su Gatti è rosso diretto"

Dopo tre vittorie consecutive in Serie A, la Juventus è stata costretta a fermarsi contro al Bentegodi contro il Verona sul risultato di 1-1. Un pareggio condizionato fortemente dagli errori arbitrali di Rapuano e della sala Var che hanno prima assegnato un rigore più che generoso ai gialloblù e poi non hanno punito con il cartellino rosso l'intervento di Orban su Gatti. Delle decisioni che hanno mandato su tutte le furie Igor Tudor nel post partita ai microfoni di Dazn.
Tudor si sfoga: "Rigore vergognoso, c'era il rosso"
Tudor si è sfogato così per la direzione arbitrale: "Volevo che oggi avessimo avuto più energia, il calcio diverso con tre partite in sette giorni. Avrei voluto anche avere un altro arbitro. Non abbiamo fatto una delle migliori partite, ma prendiamo questo punto che non si può vincere sempre. L'arbitraggio? Il rigore è una cosa vergognosa, lo può dare solo chi non ha mai giocato. Non vede la palla, non esiste questo rigore. La regola è vergognosa. E poi il rosso per fallo su Gatti, io l'ho visto: mi han detto che non l'aveva caricato. Roba mai vista prima, due decisioni così: non so cosa dire. Se non dai un rosso qua non so per cosa lo dai, non guarda niente. Se questo non è rosso, veramente... Una vergogna, con il Var queste due decisioni... Ma non voglio parlare di questo per scuse, però così si decidono le partite. Questa decisione non è 80-20, è 100% contro 0, due decisioni entrambe sbagliate".
Juve, Tudor: "L'energia è mancata"
Invece sulla prestazione della Juve: "E' mancata energia, abbiamo caricato per due giorni, questa partita era importante. L'energia è mancata, perché è così. Non ho niente da dire ai ragazzi. Volevano dare tutto, spingere, ci è mancata questa cosa qua, c'è qualcuno che si accende di più, in avanti soprattutto. Dietro hanno retto bene, in mezzo e in avanti si doveva fare meglio. Abbiamo pregi e difetti, non possiamo vincere ogni partita sennò non sarebbe reale. Va analizzato tutto quanto. Openda e Zhegrova troppo imprecisi? Vero, ma non è che non hanno motivazione. Abbiamo pregi e difetti, Zhegrova deve lavorare per arrivare ad una condizione con cui può fare la differenza. Con Openda e Johnny (David, ndr) dobbiamo adattare un sistema diverso, sono le loro caratteristiche. E non possiamo aspettare che Adzic ci risolva ogni partita. Koop ha fatto discretamente. Abbiamo provato anche a spingere con Openda quinto, ma non ci siamo riusciti. Siamo questi con i nostri pregi e difetti".
Tudor: "Da anni non si vedevano decisioni così sbagliate"
Anche nella conferenza stampa post partita, Igor Tudor ha rimarcato i due gravi errori arbitrali: "Sono due decisioni da 100 a 0, due decisioni incredibilmente sbagliate. Il Var lo ha anche rivisto, mi ha spiegato che non ha caricato il gomito (Orban, ndr). Incredibile. Da tanti anni non si vedono due decisioni così sbagliate". Poi sul saluto con Setti, suo ex presidente al Verona: "Non è il momento di parlarne, ma l'ho ringraziato, abbiamo fatto una annata bellissima in una piazza spettacolare. Oggi il Verona ha fatto il suo, quello che aveva preparato, una buona gara".
Tudor, la polemica sul calendario
Quindi sul fattore stanchezza che è stato decisivo: "Sì, era stanca la squadra. Questo è un calcio diverso, è mancata energia. Non ho niente da dire, anche chi è entrato ha messo voglia, ma non c'era freschezza. Dietro hanno retto bene, ma in mezzo e davanti è mancata freschezza per fare qualcosa in più". Tudor si è poi lamentato per la decisione della Lega di far disputare la partita di sabato dopo il turno di Champions: "Magari si poteva farci giocare domani sera. In sette giorni facciamo tre partite, poi questi sono punti che perdiamo per strada. Chi decide queste cose ci deve pensare. Io ho giocato una vita, so che giocare il 4° o 5° giorno fa tutta la differenza fra i punti persi o guadagnati. Non cerco scuse, ma se si subisce zitti e buoni... Come me la spiego? Non lo so, ma a me cambia la vita giocare dopo quattro o cinque giorni. Poi passa sottotraccia. Chiedo uguaglianza per tutti".
Juve, l'analisi di Tudor sui singoli
Poi sulle prestazioni dei singoli, a partire da Locatelli sostituito al 45': "Ha avuto un figlio pochi giorni fa, l'ho visto stanco per questo motivo qua, niente di particolare. Yildiz e Cambiaso si pestano i piedi? No, si sentono bene fra di loro, si aggiustano in campo e Cambiaso ama entrare dentro". Infine sul differente rendimento di Vlahovic quanto parte titolare: "Non penso a queste cose, non penso gli cambi, dipende dalle diverse tipologie di partite. Ti cambia se fai gol o non fai gol anche sulla prestazione".
Tudor nel prepartita su Conceiao
Nel prepartita, il tecnico bianconero aveva parlato così ai microfoni di Dazn: "Vinsi qui contro la Juve quando allenavo il Verona? Io son concentrato sulla partita di ora. Quella fu bellissima annata, bellissima città, facemmo bene. Questa gara è molto importante, l'abbiamo preparata al massimo. Affrontare il Verona in casa è sempre difficile, dobbiamo spingere forte per fare ciò che vogliamo". In conferenza Tudor aveva detto anche che la squadra deve andare sempre al 100%, perché andando al 90% si può andare in difficoltà con tutti: "Dovremo essere bravi su tutto. Ci sono dettagli, contropiedi, ma serve difendere e attaccare bene. Dopo aver speso tanto non è semplice, poi ci sono partite come Inter e Dortmund dove le motivazioni vengono da sole, questa gara sarà una prova perché vogliamo andare con la stessa voglia in quelle due partite". Infine su Conceicao, autore di un grande gol: "Sta bene, ha fatto 2-3 allenamenti: non avrà i 90 minuti, vedremo quanto potrà giocare. Ci è mancato in quelle due partite".
