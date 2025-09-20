Juve, Conceicao amaro a Verona: "Troppi errori, ma giocando ogni tre giorni..."

Francisco Conceicao è stato tra i protagonisti di Verona-Juventus , con il gol che aveva permesso ai bianconeri di sbloccare la gara nel primo tempo prima del calcio di rigore di Orban. Il portoghese è infatti tornato titolare dopo l'infortunio muscolare subito in nazionale con il Portogallo che non gli aveva permesso di prendere parte al derby d'Italia. Un'ottima prestazione personale che l'ex Porto ha commentato nella conferenza stampa post partita.

Conceicao: "Troppi errori, ma è normale..."

Il classe 2002 si è espresso così sul fattore stanchezza: "Siamo una grande squadra che gioca in tutte le competizioni, è normale essere un po' più stanchi delle altre squadre. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile, normale che volessimo fare meglio, non ci siamo riusciti. Sapevamo che il Verona è forte in casa, abbiamo perso qualche pallone di troppo, questa cosa si può spiegare con il fatto che giochiamo ogni 3 giorni. La fiducia di Tudor? Siamo tutti forti, io faccio il meglio per mettere in difficoltà l'allenatore, poi spetta a lui decidere". Infine sulle decisioni arbitrali: "Abbiamo sbagliato tanti passaggi, ma le grandi squadre hanno tante partite da giocare e noi dobbiamo subito ripartire perché la Juventus deve vincere ogni partita".