Pagelle Juve: Conceicao d'oro, nebbia Vlahovic. Joao Mario e Openda problemi da risolvere

Dopo il pareggio in rimonta contro il Dortmund, arriva anche il primo pareggio in campionato per la Juve di Tudor. Al ritorno al gol di Conceicao ha risposto Orban su rigore. E proprio a proposito degli episodi, di Verona-Juve se ne parlerà parecchio nei prossimi giorni, soprattuto per la gestione arbitrale. L'allenatore bianconero ai microfoni di Dazn ha commentato quanto accaduto in campo con una sola parola "Vergogna"
Di Gregorio 6
La gara con il Borussia Dortmund è alle spalle: si ripresenta reattivo e preciso tra i pali con due interventi decisivi, parate importanti su due tiri da fuori che potevano fare male.
Kalulu 5.5
Perde Serdar sul gol annullato per fuorigioco: gli va più che bene. Riportarlo nei tre dietro dopo le gare da esterno con licenza di offendere gli ha creato un po' di stress.
Gatti 5.5
Uno dei ritorni da titolare di questa gara, parte molto nervoso. Un giallo d'impeto, un'occasione regalata al Verona e poi un po' di baruffa nella confusione. Oggi è più funzionale da braccetto. Si prende anche una gomitata in faccia da Orban senza che Rapuano e Aureliano al VAR vedano un rosso grande come una casa.
Kelly 5
La quantità di errori, anche grossolani, superano le dita di due mani. Prende schiaffi da Giovane prima, poi viene preso di mira da Bernede che lo fa impazzire. Serata da incubo.
Joao Mario 5
Al di là dell'analisi dell'episodio del rigore, nell'attimo in cui tocca il pallone col braccio è svagato: farsi sorprendere da un fallo laterale è un problema. Come problematico, per ora, è il suo inserimento nei meccanismi: serve tempo. Ma il tempo alla Juve non c'è. Non incide in avanti e si fa dominare fisicamente dagli avversari.
Zhegrova (38' st) ng
Come in Champions, Tudor lo butta dentro per i minuti finali ma stavolta, complice un Verona corazzato dietro, non riesce a trovare lo spazio per fare la differenza con il suo sinistro
Locatelli 6
Con lui il pallone gira, la Juve ha un senso anche nei momenti di appannamento. Il cambio con Koopmeiners all'intervallo resta avvolto nel mistero e la manovra bianconera accusa il colpo.
Koopmeiners (1' st) 5
Con il suo ingresso il centrocampo perde geometria e consistenza. Teun è tra i responsabili della voragine che si crea nella ripresa, il Verona vola e la Juve resta a guardare. Farlo rinascere sarebbe importante. Per ora il traguardo è una chimera.
Thuram 5
Contro l'Inter sontuoso, contro il BVB in calo nonostante qualche fiammata finale. Ma al Bentegodi proprio non è sintonizzato: in vena di regali in impostazione, troppo superficiale pure nei tocchi più elementari. Non era lui, paga la stanchezza.
Adzic (12' st) 5.5
Travolto dalla tempesta: porta tecnica in mezzo ma non regia, non ha mezzi per arginare l'Hellas e non gli si può chiedere di risolvere sempre le partite con un missile sotto la traversa.
Cambiaso 5.5
Il centrocampo cerca spesso la fascia sinistra, ma i meccanismi si inceppano prima che la palla finisca a Yildiz. Troppo compassato, continua a deludere: era il regista aggiunto della squadra un anno fa, il cervello laterale che inventava e offendeva, ora gioca senza coraggio.
Conceiçao 7
Fa un gol alla Chico. Parte da destra, rientra sul sinistro, fa muovere le gambe ad altissima velocità. Con i muscoli a posto, può diventare il suo anno: in questa versione è oro colato per Tudor. Esce per stanchezza, non aveva i 90' nelle gambe.
David (25' st) 6
Più vivo e reattivo di Vlahovic, ma entra con la Juve nel pieno del black-out. Comunque pulito e lucido, cerca di aiutare la manovra senza mai trovare il guizzo
Yildiz 6
Stanco, sicuramente appannato. Senza di lui, però, chi salta l'uomo a sinistra? Tudor costretto a tenere in campo l'unico giocatore in grado di poter tirare fuori il coniglio dal cilindro. Un tiro sballato al volo nel finale ne evidenzia la mancanza di lucidità, serbatoio esaurito.
Vlahovic 5
La palla la vede nel riscaldamento e poi in una sola circostanza, quando nella ripresa fa solo il solletico a Montipò. Per il resto, stessa nebbia di sempre quando parte dall'inizio. Ormai è un caso da studiare: dal primo minuto è un pulcino, da subentrato un leone. Perché?
Openda (12' st) 5.5
Non sa bene cosa fare. Gli va trovata una dimensione e in fretta perché davanti è l'equivoco principale: corre e si danna ma non sembra proprio un centravanti e i limiti tecnici sono evidenti.
All. Tudor 5.5
Le sventure di Rapuano e del Var sono sotto gli occhi di tutti. E non sono alibi. Poi Igor dovrà intervenire sul piano fisico, perché la Juve è durata mezz'ora e non ha neppure entusiasmato. Il Verona - sì, il Verona - ha messo più qualità dei bianconeri: non è accettabile.
Dopo il pareggio in rimonta contro il Dortmund, arriva anche il primo pareggio in campionato per la Juve di Tudor. Al ritorno al gol di Conceicao ha risposto Orban su rigore. E proprio a proposito degli episodi, di Verona-Juve se ne parlerà parecchio nei prossimi giorni, soprattuto per la gestione arbitrale. L'allenatore bianconero ai microfoni di Dazn ha commentato quanto accaduto in campo con una sola parola "Vergogna"
Di Gregorio 6
La gara con il Borussia Dortmund è alle spalle: si ripresenta reattivo e preciso tra i pali con due interventi decisivi, parate importanti su due tiri da fuori che potevano fare male.
Kalulu 5.5
Perde Serdar sul gol annullato per fuorigioco: gli va più che bene. Riportarlo nei tre dietro dopo le gare da esterno con licenza di offendere gli ha creato un po' di stress.