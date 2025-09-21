Pagelle Juve: Conceicao d'oro, nebbia Vlahovic. Joao Mario e Openda problemi da risolvere

All. Tudor 5.5

Le sventure di Rapuano e del Var sono sotto gli occhi di tutti. E non sono alibi. Poi Igor dovrà intervenire sul piano fisico, perché la Juve è durata mezz'ora e non ha neppure entusiasmato. Il Verona - sì, il Verona - ha messo più qualità dei bianconeri: non è accettabile.