Quando c'è un Var con la Juve e un altro per le altre squadre: Yildiz, Cambiaso, Kalulu lo ricordano

E si riparte, quando la Juventus inizia a inanellare risultati positivi, arriva la mannaia delle decisioni arbitrali contro. Stavolta è la quarta giornata di Serie A e l'incontro col Verona a far partire quelle sensazioni di rabbia purtroppo ormai cronicizzate nel tifo bianconero: a far cascare le braccia è prima la scelta inquietante del Var Aureliano di richiamare l'arbitro Rapuano al monitor per un rigore inesistente per un tocco di braccio di Joao Mario e, pochi minuti dopo, il silenzio pesantissimo dopo la gomitata in faccia di Gift Orban ai danni di Federico Gatti . Decisione quest'ultima che oltre a lasciare l'amaro in bocca per l'incapacità evidente della squadra arbitrale va anche completamente in contrasto con alcuni episodi recenti che hanno visto protagonisti i calciatori bianconeri, con le espulsioni di Yildiz e Kalulu nel finale dello scorso campionato e di Cambiaso alla prima giornata.

I precedenti con Yildiz, Kalulu e cambiaso

Nelle ultime giornate dello scorso campionato, proprio nel bel mezzo della lotta Champions, la Juventus è stata costretta a terminare due partite in dieci uomini per le espusioni di Yildiz e Kalulu. Quella del turco era arrivata nella sfida casalinga contro il Monza, con la sbracciata ai danni di Bianco. Un colpo che era stato rivisto dal Var per decretare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per due giornate per il numero 10 bianconero. Un modus operandi che si è ripetuto esattamente nella stessa maniera all'Olimpico contro la Lazio, quando Kalulu era stato espulso per una manata nei confronti di Castellanos, ripresa da lontano, con la punizione del gesto inflessibile senza neanche capire chiaramente se fosse al viso o meno. L'episodio più recente ha invece visto protagonista Andrea Cambiaso, costretto a terminare in anticipo la prima giornata tra Juve-Parma per un colpo a palla lontana su Lovik. Qui però la decisione del cartellino rosso era arrivata direttamente dal campo da parte dell'arbitro Marcenaro, senza il bisogno di un intervento della sala Var.

Tudor furioso, la spiegazione è peggio dell'errore!

Tutti i precedenti episodi, come le espulsioni di Yildiz, Kalulu e Cambiaso, erano stati spiegati in maniera chiara dal designatore Rocchi che aveva invitato gli arbitri ed il Var ad essere molto severi nei casi di colpi al volto. Una direttiva che rende ancora più inspiegabile il mancato intervento per la gomitata di Orban a Gatti in Verona-Juventus. L'intervento è stato infatti più che plateale, ma Rapuano ha scelto di punirlo solo un cartellino giallo. Un chiaro ed evidente errore su cui il Var ha deciso di non intervenire. E ancora una volta il protocollo da applicare per tutti scompare quando si tratta della Juventusq, vista la palese differenza nella valutazione di episodi identici. Un concetto che Tudor ha voluto rimarcare furiosamente nella conferenza stampa post partita, ironizzando sulla spiegazione ancora più imbarazzante ricevuta.