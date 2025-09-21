Juve stanca, fuori fuoco e con quel problema che dura da quattro-cinque anni…

Tudor non ha tutti i torti. Soprattutto quando dice che il calcio è un’altra cosa, rispetto a quella che lo hanno fatto diventare regolamenti sempre più cervellotici e del tutto infedeli allo spirito originario del gioco. Prendi il fallo di mano: se si allargano i confini dell’interpretazione arbitrale, maltrattando il buon senso con regole e sottoregole sempre più assurde, si assottiglia l’uniformità di giudizio. Se il tocco di braccio di Joao Mario contro il Verona è rigore, allora deve esserlo sempre, nei secoli dei secoli. Ma non sarà mai così, perché quella situazione verrà giudicata in almeno tre modi diversi nel corso della stagione, dando l’impressione a giocatori, allenatori e tifosi di essere vittime di un’ingiustizia, perché la difformità di giudizio lo è un’ingiustizia e anche una delle peggiori, nonostante possa avvenire in buona fede. Tudor non ha tutti i torti, anche perché - al di là delle considerazioni di filosofia del diritto pallonaro - più di un esperto arbitrale ha giudicato molto generoso il rigore concesso al Verona e, soprattutto, troppo poco il giallo a Orban per la gomitata a Gatti (per molto meno, alla fine della scorsa stagione, Yildiz prese il rosso e due giornate, tanto per rimanere nello scivoloso terreno della difformità di giudizio).

Tudor ha pienamente ragione

E, se l’avessero giocata in dieci contro undici per tutto il secondo tempo, sarebbe stata certamente un’altra partita. Tudor non ha tutti i torti quando, però, non riduce Verona-Juventus alla pessima giornata del signor Rapuano e di chi arbitrava con lui. Anzi, Tudor ha pienamente ragione a non essere soddisfatto della prestazione dei suoi. La Juventus è parsa stanca e fuori fuoco, l’impatto delle estenuanti partite contro l’Inter e il Borussia Dortmund ha lasciato un’eredità pesante sia dal punto di vista atletico che mentale. Ci sta e aiuta a inquadrare la prestazione della Juve, confusa e priva di quella brillantezza che aveva caratterizzato le prime quattro uscite ufficiali. Ma il doppio impegno è un fattore che inciderà su tutto il campionato e non solo quello della Juventus, quindi Tudor deve attrezzarsi meglio ad affrontare settimane difficili. Stavolta, per esempio, non ha funzionato la magia dei cambi: Openda e David sono stati mosci; Adzic è stato travolto dalla foga del Verona. Forse la formula migliore è quella di tenere uno di loro due dall’inizio e mettere Vlahovic a partita in corso.

Vlahovic e la maledizione del primo minuto

La maledizione del primo minuto ha, infatti, colpito ancora Dusan e non è certo una questione di cabala, ma squisitamente tecnica: Vlahovic soffre le difese chiuse (e in generale le soffre la Juve), mentre sa essere devastante negli spazi più larghi che, di solito, si creano nei finali di gara. A questo punto, varrebbe la pena tenerne conto in modo sistematico. Altrimenti si finisce in una spirale grottesca nella quale Vlahovic entra dalla panchina, è risolutivo, lo si premia con la titolarità, gioca male, lo si mette in panchina nella gara successiva e lui, entrando è risolutivo, così da guadagnarsi la titolarità... e via all’infinito. Il problema della Juventus, tra l’altro, non è Vlahovic, né il reparto offensivo. Ieri, per esempio, ha brillato Chico Conceiçao, assente da due partite, dimostrando quante soluzioni sono a disposizione di Tudor in quel reparto, ognuna con caratteristiche diverse. Il problema, dicevamo, è un altro e non è neppure nuovo, ma un problema che la Juve si trascina da quattro/cinque stagioni e si chiama “centrocampo”. Anche quando le cose vanno bene, il gioco dei bianconeri è spesso lento e prevedibile; quando le cose vanno così così, come ieri, la mancanza di un fuoriclasse nel mezzo si sente in modo brutale. Se Yildiz lo è per l’attacco e Bremer per la difesa, non c’è qualcuno che, lì in mezzo, metta ordine e, per esempio, consenta di sfruttare meglio il potenziale offensivo.