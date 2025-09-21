Fattore Bremer. È un’altra Juve senza il totem

Nessun allarme, perché non c’è stato alcun problema. Gleison Bremer sta bene e diventa notizia solo dopo la fuga di preoccupazione generata da alcune immagini scattate al Bentegodi. Nel post partita, a Verona, le riserve - compreso chi ha giocato meno - sono scese in campo per svolgere le consuete ripetute ed effettuare il solito lavoro fisico post gara. Nella parte finale degli esercizi, il difensore brasiliano si è accasciato, generando preoccupazione attorno a sé, facendo sì che la parte bianconera dei tifosi trattenesse quantomeno il respiro. Nulla di preoccupante, niente di serio. Il centrale era solo stanco dopo l’allenamento atletico e si è seduto per terra, tranquillizzando immediatamente chi gli era intorno. Non solo: prima di lasciare il campo, Bremer ha applaudito la curva juventina ed è tornato tra i cori di supporto all’interno degli spogliatoi. Insomma: tutto bene quel che finisce bene, soprattutto in vista della prossima partita, che la Juve disputerà all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, sabato 27 settembre alle ore 18.
Bremer fondamentale per Tudor
Semmai, la scena di Verona è stata un’ulteriore controprova della necessità della scelta di Igor Tudor, da cui è arrivata la decisione di fermare Gleison per questo match, nell’ambito di una turnazione già pattuita con il calciatore, consapevole di non poter accelerare i tempi del suo rientro e soprattutto di aver messo nelle gambe già il massimo del minutaggio previsto per la primissima fase di questa stagione. Se tutto andrà come deve, il centrale sarà a disposizione di Igor per la sfida dello Stadium, tornando a guidare la difesa e in particolare i compagni di reparto, che senza il proprio totem perdono inevitabilmente in amalgama, solidità, serenità. Vedi Kelly. Era un rischio calcolato, e nessuno ne farà realmente una colpa al mister: ha scelto la serata potenzialmente meno gravosa per svolgere una missione fondamentale, salvaguardare oggi per non rischiare di capitolare domani. Pur con il brivido finale, pur con quel fotogramma mescolato a una chiosa convulsa, alle difficoltà sparse, all’effetto magico delle rimonte spento così, come pioggia improvvisa su un fuoco acceso.
Mancanza di leadership
Ecco, con la Dea sarà un’altra storia. Deve esserlo. E per sabato il croato si aspetta di ritrovare con un altro stato di forma almeno la metà dei titolari schierati a Verona, a partire da Yildiz - in campo nuovamente per 100 minuti - e proseguendo con Thuram, la cui difficoltà nel fare cose semplici è sembrata lo specchio di un gruppo evidentemente abbattuto, dalle gambe che non giravano e da un risultato figlio di un errore non imputabile - per una volta - a una difesa piatta e perciò in difficoltà. Certo, con Bremer sarebbe e sarà un’altra storia, anche e in particolare per il tipo di forza in grado di dare a questo reparto, in generale alla squadra. Analizzando l’ultima parte, quando il pari è sembrato andar stretto prevalentemente all’Hellas, la sensazione generale per la Juventus si è tradotta in una mancanza di leadership, di teste alte, di ambizione al massimo. Con l’Inter, la fiducia della risalita è stata immediata. Con il Dortmund si è costruita azione dopo azione. Con il Verona no, non ha trovato sbocchi, non ha preso spazi, non ha neanche per un secondo saputo farsi un guizzo da cavalcare. Sarà per la prossima volta. E sarà con Gleison alle spalle di un centrocampo magari meno fragile, e di un attacco più pungente. Il peso di un campione si vede pure da questo.
