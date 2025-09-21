Fattore Bremer. È un’altra Juve senza il totem

Mancanza di leadership

Ecco, con la Dea sarà un’altra storia. Deve esserlo. E per sabato il croato si aspetta di ritrovare con un altro stato di forma almeno la metà dei titolari schierati a Verona, a partire da Yildiz - in campo nuovamente per 100 minuti - e proseguendo con Thuram, la cui difficoltà nel fare cose semplici è sembrata lo specchio di un gruppo evidentemente abbattuto, dalle gambe che non giravano e da un risultato figlio di un errore non imputabile - per una volta - a una difesa piatta e perciò in difficoltà. Certo, con Bremer sarebbe e sarà un’altra storia, anche e in particolare per il tipo di forza in grado di dare a questo reparto, in generale alla squadra. Analizzando l’ultima parte, quando il pari è sembrato andar stretto prevalentemente all’Hellas, la sensazione generale per la Juventus si è tradotta in una mancanza di leadership, di teste alte, di ambizione al massimo. Con l’Inter, la fiducia della risalita è stata immediata. Con il Dortmund si è costruita azione dopo azione. Con il Verona no, non ha trovato sbocchi, non ha preso spazi, non ha neanche per un secondo saputo farsi un guizzo da cavalcare. Sarà per la prossima volta. E sarà con Gleison alle spalle di un centrocampo magari meno fragile, e di un attacco più pungente. Il peso di un campione si vede pure da questo.