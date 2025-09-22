Nessuno può sostituire Yildiz: Juve, come trovare la quadra senza il 10

No, non è “bruciare le tappe” la descrizione giusta per raccontare quello che sta facendo Kenan Yildiz. Perché chi le brucia, appunto, rischia la scottatura, di guardarsi all’indietro e scoprire di aver perso qualche pezzo per strada. È, invece, la naturale conseguenza di chi è costruito per fare questo: per essere il numero 10 della Juventus, per essere il più giovane a segnare in Champions League, poi il più giovane a vestire la fascia da capitano. Per essere l’erede di Alessandro Del Piero. Ecco, che a dirlo suona come una bestemmia, ma nasconderlo significa essere ciechi di fronte alle evidenze, le similitudini, i regali che il destino continua ad accatastare sotto l’albero di Natale. Talento innato, predisposizione al lavoro e una straordinaria consapevolezza nei propri mezzi. Qualcuno, in questi anni, l’ha confusa con supponenza e arroganza, si è lasciato andare a mormorii a mezza bocca sulla tribunetta di Vinovo, magari per un passaggio mancato e un dribbling in più. Senza accorgersi che, invece, stava assistendo all’incipit di un libro che già prometteva di essere un best seller. E oggi eccoci qui, da una parte la leggerezza dei vent’anni, dall’altra il peso della maglia e di un ruolo. La differenza la fa come lo affronti: se lasci che le ansie annebbino le idee e fermino le gambe, o se invece ti fai trovare pronto, perché questo momento lo attendi da una vita. E così sta facendo Yildiz.
Yildiz: numeri da capitano
Tudor lo ha spostato più al centro del campo, lui si è preso il centro della scena. Questo è stato evidente, in particolare, durante il Mondiale per Club, una svolta. Da leader tecnico si è preso la responsabilità di prendere la squadra per mano, aiutarla a uscire dalle situazioni più difficili. Una fotografia su tutte: la prestazione contro il Real Madrid e la quantità di palloni ripuliti nella trequarti bianconera; da quel momento in poi, un crescendo. Fino ad arrivare alla fascia da capitano che non ha mancato di festeggiare sui suoi profili social: “Sono onorato di averla indossata per la prima volta. Un momento speciale per me. Non è stato il risultato che volevamo, ma continueremo a lavorare per migliorarci e lottare per i tre punti in ogni partita”. Resta, però, il tema dei vent’anni, di un fisico in costruzione e di una gestione dei momenti che si migliora con l’esperienza: non tutto e subito, ma una distribuzione più pragmatica delle energie. Fin qui, il classe 2005 ha giocato 446 minuti con la maglia della Juve, su 450 disponibili. A questi vanno aggiunti 169 minuti in due partite con la Turchia, per un totale di 615.
Yildiz insostituibile
A suonare il campanello d’allarme era stato Tudor che, nel post Borussia, aveva raccontato di aver visto un Yildiz particolarmente affaticato. Nonostante ciò, il tecnico croato lo ha schierato titolare a Verona, senza toglierlo dal campo. Il motivo è piuttosto semplice: questa Juventus non può rinunciare al suo giocatore più forte, a chi la prende per mano e la accompagna, a chi è capace, con le sue giocate, di aprire un ventaglio di opzioni e possibilità che altri nemmeno immaginano. Nelle scorse ore è diventata virale una giocata fantascientifica del 10 che, con un cambio di direzione con il tacco, neutralizza la pressione difensiva di Orban. Chi altri può fare questo? Semplice, nessuno. Nessuno può sostituire Yildiz, ma anche per lui dovrà necessariamente il momento di riposare. Il segreto sta nel collettivo, nel trovare la quadra per mettere Openda, David e Vlahovic nelle condizioni di girare nel modo giusto e, insieme, far dimenticare un’eventuale assenza del turco. È uno dei compiti più difficili a cui Tudor è chiamato, ma non può fare altrimenti.
