Nessuno può sostituire Yildiz: Juve, come trovare la quadra senza il 10

No, non è “bruciare le tappe” la descrizione giusta per raccontare quello che sta facendo Kenan Yildiz. Perché chi le brucia, appunto, rischia la scottatura, di guardarsi all’indietro e scoprire di aver perso qualche pezzo per strada. È, invece, la naturale conseguenza di chi è costruito per fare questo: per essere il numero 10 della Juventus, per essere il più giovane a segnare in Champions League, poi il più giovane a vestire la fascia da capitano. Per essere l’erede di Alessandro Del Piero. Ecco, che a dirlo suona come una bestemmia, ma nasconderlo significa essere ciechi di fronte alle evidenze, le similitudini, i regali che il destino continua ad accatastare sotto l’albero di Natale. Talento innato, predisposizione al lavoro e una straordinaria consapevolezza nei propri mezzi. Qualcuno, in questi anni, l’ha confusa con supponenza e arroganza, si è lasciato andare a mormorii a mezza bocca sulla tribunetta di Vinovo, magari per un passaggio mancato e un dribbling in più. Senza accorgersi che, invece, stava assistendo all’incipit di un libro che già prometteva di essere un best seller. E oggi eccoci qui, da una parte la leggerezza dei vent’anni, dall’altra il peso della maglia e di un ruolo. La differenza la fa come lo affronti: se lasci che le ansie annebbino le idee e fermino le gambe, o se invece ti fai trovare pronto, perché questo momento lo attendi da una vita. E così sta facendo Yildiz.