Tudor, quelle parole dall’effetto devastante: così è diventato il capopopolo Juve  

Di tutto il flusso di coscienza di Igor Tudor al Bentegodi resta poi soltanto una frase. Poche parole, che però hanno un effetto devastante. Perché fanno riemergere vecchi fantasmi, risvegliano l’orgoglio della gente e vanno dritte alla pancia dei tifosi. La considerazione del croato è forte: «Se si sta zitti e buoni e si subisce soltanto non va bene». Boom. Anche perché rappresenta un fatto inedito, almeno in casa Juve. Non esiste uno storico che possa far pensare ad altre edizioni: ascoltare un allenatore bianconero che si esprime con questa fermezza - il 20 settembre, con 10 punti nelle prime 4 partite - è già storia. Poi, ovviamente, va tutto contestualizzato: al fischio finale, con due gravi torti arbitrali subiti, contare fino a dieci non è semplice. Non c’è nemmeno bisogno di farlo: Tudor è stato severo, senza trascendere. Ha espresso tutto il proprio disappunto per la direzione di Rapuano, aggiungendo al menu il discorso legato al calendario, ma non ha perso la bussola nonostante la rabbia non ancora sbollita. Il suo è stato uno sfogo personale: la lingua, ed era la sua, ha battuto dove il dente duoleva. Ha trovato il pieno consenso dei tifosi. Sicuramente, loro sì, stufi di tante dinamiche.
Il risveglio delle coscienze
Per esempio: perché trattare la gomitata di Orban a Gatti con un metro diverso rispetto ai recenti episodi, di gravità simile, che hanno coinvolto Yildiz, Kalulu e Cambiaso? Ma il passato fa ancora più male del presente. I cattivi pensieri finiscono subito lì: i 10 punti di penalizzazione del 2023 per il caso plusvalenze, del resto, sono ancora un tabù. Ed è più o meno finita così: la Juve è stata zitta, ha subito e ha voltato pagina. Tudor nella sua invettiva non si riferiva a questo tema, ovviamente, ma proprio alle valutazioni dei casi Yildiz, Kalulu e Cambiaso, trattati diversamente da Orban. Sullo sfondo, poi, c’è pure il rigore non rigore per il tocco di braccio di Joao Mario, sul quale si può discutere ma certo non può essere archiviato come casistica da Var. Con la sua frase, però, ha risvegliato tante coscienze ferite, incontrando un consenso unanime.
Come Conte e Allegri
Trovando nei tifosi la massima comprensione possibile. In quel momento ha parlato l’allenatore, ma anche lo juventino: solo Conte e Allegri - pur con tempi e metodi molto diversi - a tratti hanno saputo toccare quelle corde. Thiago Motta, ad esempio, l’anno scorso si comportò all’opposto. Prima chiedendo scusa per la reazione che l’ha portato a farsi espellere contro il Bologna, poi esprimendosi così prima di Juve-Inter alle parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa («quando c’è qualcosa contro di noi non se ne parla mai», disse alla vigilia): «Sono il primo a sbagliare, gli arbitri vanno aiutati». Dettagli comunicativi che contano. Avere il tifoso emotivamente in pugno, mai come in un momento di assestamento come questo, può dare grandi benefici. Tudor lo sa, pur con la consapevolezza che il resto dovrà metterlo lui sul campo. Da lì non si scappa. La Juventus, innanzitutto, è senso di responsabilità, non cultura dell’alibi. Igor spera di aver parlato a nuora affinché suocera intenda. E lo faccia subito. Alla quarta giornata, con giochi apertissimi e con un primato in classifica che almeno fino al fischio finale di Napoli-Pisa non è in discussione, non è “maniavantismo” ma puro istinto. Il popolo è con Tudor, che da oggi però volta pagina. Paganini, no, non ripeterà.
