Tudor, quelle parole dall’effetto devastante: così è diventato il capopopolo Juve  

Di tutto il flusso di coscienza di Igor Tudor al Bentegodi resta poi soltanto una frase. Poche parole, che però hanno un effetto devastante. Perché fanno riemergere vecchi fantasmi, risvegliano l’orgoglio della gente e vanno dritte alla pancia dei tifosi. La considerazione del croato è forte: «Se si sta zitti e buoni e si subisce soltanto non va bene». Boom. Anche perché rappresenta un fatto inedito, almeno in casa Juve. Non esiste uno storico che possa far pensare ad altre edizioni: ascoltare un allenatore bianconero che si esprime con questa fermezza - il 20 settembre, con 10 punti nelle prime 4 partite - è già storia. Poi, ovviamente, va tutto contestualizzato: al fischio finale, con due gravi torti arbitrali subiti, contare fino a dieci non è semplice. Non c’è nemmeno bisogno di farlo: Tudor è stato severo, senza trascendere. Ha espresso tutto il proprio disappunto per la direzione di Rapuano, aggiungendo al menu il discorso legato al calendario, ma non ha perso la bussola nonostante la rabbia non ancora sbollita. Il suo è stato uno sfogo personale: la lingua, ed era la sua, ha battuto dove il dente duoleva. Ha trovato il pieno consenso dei tifosi. Sicuramente, loro sì, stufi di tante dinamiche.