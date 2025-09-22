Il difensore dell'orgoglio Juve e il pragmatismo sabaudo

La Juventus, per una precisa scelta di stile, non ha praticamente mai giocato quel match virtuale, in ossequio a una certa noblesse oblige e a quel motto del senatore Agnelli (il nonno dell'Avvocato e fondatore della Fiat) che recitava: “ Gli altri parlano, noi facciamo ”. Ma erano i primi anni del secolo scorso, oggi ha ancora senso quel severo pragmatismo piemontese? Il tema ha intrappolato i tifosi da Calciopoli in poi, da quando, cioè, il tema della “ società che non si difende abbastanza ” è diventato cruciale, almeno quanto quello sull'allenatore del momento. E la maggioranza ha spesso giudicato scarso l'impatto mediatico della Juventus, soffrendone non poco. Da parte sua, la società ha sempre preferito concentrarsi sul lavoro, sugli allenamenti, sul migliorarsi, ritenendo le chiacchiere una sostanziale perdita di tempo. Eticamente è un messaggio condivisibile, ma produce un effetto collaterale indesiderato sull'umore della gente, quando il club è al centro di polemiche.

Tudor idolatrato dai tifosi

Ecco perché la dura presa di posizione di Tudor è piaciuta moltissimo ai tifosi e, forse, un po' alla società, dove si ragiona su errori e omissioni dei giocatori più che su quelli di Rapuano. E non perché le due sviste non abbiano fatto arrabbiare i dirigenti, ma perché sui difetti della squadra si può lavorare, su quelli di Rapuano no. Non direttamente, per lo meno, perché le rimostranze del caso, i dirigenti le hanno portate a chi di dovere senza troppa pubblicità. La filosofia bianconera, infatti, resta che certe dichiarazioni possono fornire alibi ai giocatori e smussarne la determinazione e, soprattutto, la concentrazione. Così, l'antico dilemma bianconero si ripropone, proprio mentre Tudor viene idolatrato dai tifosi bianconeri, che hanno finalmente visto rappresentare pubblicamente la loro frustrazione contro il sistema. Ma chi ha ragione? I tifosi hanno l'indubbio diritto di vedere tutelato il loro orgoglio, che vale come un risultato, ma la deriva delle lagnanze post partita è anche quella che, gli stessi tifosi bianconeri, rimproverano spessissimo a molti avversari, definiti “piangina” (con un non casuale milanesismo). La verità è che proprio Calciopoli, con le sue incongruenze e la sua incredibile difformità di giudizio, ha aperto una ferita insanabile nel popolo juventino e che uscite come quella di Tudor leniscono un poco, restituendo la sensazione che la Juventus non abbandona i suoi tifosi, per i quali, forse, non sempre è vincere l'unica cosa che conta.