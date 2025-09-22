Il difensore dell'orgoglio Juve e il pragmatismo sabaudo

Quando Yildiz aveva colpito con il gomito il monzese Bianco, il 27 aprile, l'arbitro Perenzoni lo aveva espulso e il giudice sportivo l'aveva squalificato per due giornate (peraltro cruciali per la Juve). Quando Kalulu aveva colpito il laziale Castellanos, l'arbitro Massa, l'11 maggio, lo aveva espulso e il giudice sportivo l'aveva squalificato per due giornate (altrettanto cruciali nella difficile corsa al quarto posto). Quando, alla prima giornata di questo campionato, Cambiaso aveva colpito Lovik, l'arbitro Mercenaro lo aveva espulso e il giudice sportivo l'aveva squalificato per due partite (compresa quella contro l'Inter). Quando, sabato pomeriggio, Orban, il migliore in campo di Verona-Juventus, ha colpito Gatti con una violenta e premeditata gomitata (completamente disinteressato al pallone), Rapuano lo ha ammonito e basta. Se lo avesse espulso - come prevede il regolamento - il Verona avrebbe giocato senza Orban tutto il secondo tempo. L'errore di Rapuano è lampante in sé, ma è reso ancora più grave agli occhi dei tifosi della Juventus da quei tre recentissimi precedenti. Perché dietro un errore c'è un uomo che sbaglia, dietro la difformità di giudizio monta un'odiosa sensazione di ingiustizia.
Forse non è sano ma si gioca anche sui media
E la retrocessione di Rapuano, ventilata ieri in ambienti arbitrali, non risarcisce il popolo bianconero che, anzi, troverebbe la conferma della gravità della castronata commessa. Anche perché, se il discorso rigore a favore del Verona giace in una zona interpretativa dai confini meno netti (ormai il fallo di mano è, scusate il tecnicismo, un casino pazzesco), una gomitata violenta sul muso non deve originare nessun dubbio in chi dirige la partita. Insomma, nella veemenza delle parole di Tudor bruciava il combustibile della ragione e della urticante sensazione di essere stato fregato. E quella veemenza è stata quasi vissuta come una vittoria dalla gente bianconera, che da anni attendeva un paladino delle proprie battaglie e lo ha trovato in Tudor, di per sé già molto amato proprio per la sua indiscutibile fede juventina e l'ostentato orgoglio gobbo. In fondo, i tifosi hanno le loro ragioni. Forse non piace a tutti, forse non è neppure del tutto sano, ma è un ineluttabile fatto che, oggi, si gioca in campo per novanta minuti e poi, nei giorni che separano due partite, se ne gioca un'altra sui media (tradizionali e social) ed è altrettanto importante per l'emotività dei tifosi. Si parla tanto di calcio e, soprattutto, se ne parla ovunque: il campo di quella seconda partita è enorme, sconfinato, il numero dei giocatori è imprecisato, di regole ce ne sono poche. E, in ogni caso, sono poco rispettate. Non si assegnano punti, non c'è una classifica, ma quella partita incide sull'umore del tifoso moderno, magari non quanto il risultato del campo, ma comunque molto.
Il severo pragmatismo e le chiacchiere perdita di tempo
La Juventus, per una precisa scelta di stile, non ha praticamente mai giocato quel match virtuale, in ossequio a una certa noblesse oblige e a quel motto del senatore Agnelli (il nonno dell'Avvocato e fondatore della Fiat) che recitava: “Gli altri parlano, noi facciamo”. Ma erano i primi anni del secolo scorso, oggi ha ancora senso quel severo pragmatismo piemontese? Il tema ha intrappolato i tifosi da Calciopoli in poi, da quando, cioè, il tema della “società che non si difende abbastanza” è diventato cruciale, almeno quanto quello sull'allenatore del momento. E la maggioranza ha spesso giudicato scarso l'impatto mediatico della Juventus, soffrendone non poco. Da parte sua, la società ha sempre preferito concentrarsi sul lavoro, sugli allenamenti, sul migliorarsi, ritenendo le chiacchiere una sostanziale perdita di tempo. Eticamente è un messaggio condivisibile, ma produce un effetto collaterale indesiderato sull'umore della gente, quando il club è al centro di polemiche.
Tudor idolatrato dai tifosi
Ecco perché la dura presa di posizione di Tudor è piaciuta moltissimo ai tifosi e, forse, un po' alla società, dove si ragiona su errori e omissioni dei giocatori più che su quelli di Rapuano. E non perché le due sviste non abbiano fatto arrabbiare i dirigenti, ma perché sui difetti della squadra si può lavorare, su quelli di Rapuano no. Non direttamente, per lo meno, perché le rimostranze del caso, i dirigenti le hanno portate a chi di dovere senza troppa pubblicità. La filosofia bianconera, infatti, resta che certe dichiarazioni possono fornire alibi ai giocatori e smussarne la determinazione e, soprattutto, la concentrazione. Così, l'antico dilemma bianconero si ripropone, proprio mentre Tudor viene idolatrato dai tifosi bianconeri, che hanno finalmente visto rappresentare pubblicamente la loro frustrazione contro il sistema. Ma chi ha ragione? I tifosi hanno l'indubbio diritto di vedere tutelato il loro orgoglio, che vale come un risultato, ma la deriva delle lagnanze post partita è anche quella che, gli stessi tifosi bianconeri, rimproverano spessissimo a molti avversari, definiti “piangina” (con un non casuale milanesismo). La verità è che proprio Calciopoli, con le sue incongruenze e la sua incredibile difformità di giudizio, ha aperto una ferita insanabile nel popolo juventino e che uscite come quella di Tudor leniscono un poco, restituendo la sensazione che la Juventus non abbandona i suoi tifosi, per i quali, forse, non sempre è vincere l'unica cosa che conta.
