Openda fuori contesto: Tudor, tocca cambiare. La nuova soluzione per l’Atalanta

Serve tempo. Per capire. Per capirsi. Per gestire e per scegliere, stavolta con più razionalità, affidandosi magari anche un po’ alla spavalderia e non solo al timore. La Juve di Verona ha scelto di essere conservatrice per battere strade già conosciute, come se per questo si potessero prevedere reazioni e risposte, quei famosi imprevisti che cambiano spesso le partite. Ecco, no: non è così. O comunque non lo è stato al Bentegodi. Igor Tudor non ha cambiato quanto avrebbe voluto e nei discorsi incastrati coi rimpianti c’è forse pure quello di Lois Openda, apparso sbiadito e impreciso, staccato dal contesto, un giocatore lanciato per trentatré minuti nel caos, e senza strumenti per governarlo. Così come con il Dortmund, il belga ha palesato una difficoltà oggettiva nell’andare a prendersi il suo spazio, e ancor prima nel capire su quali zolle poter sprigionare il suo gioco. Tradotto così, almeno in numeri: 5 palle perse, 22 tocchi e 1 tiro. Contestualizzando il finale di partita, con la Juve che avrebbe potuto e dovuto trovare forza proprio dagli innesti a gara in corso, è evidentemente troppo poco ed è evidentemente un tema da analizzare a fondo.
Come?
Partendo dall’equivoco oggi più marcato, captato però sin dall’inizio dalla visione di Igor Tudor. «Penso che Lois sia un giocatore che abbia bisogno di spazio, deve andare dove vuole», aveva raccontato l’allenatore. Aggiungendo poco dopo un altro tema, teoricamente in contrapposizione: le partite in cui la Juventus avrà effettivamente spazio da attaccare, ecco, sono ben poche. Pochissime quelle in cui potrà volare in contropiede, forse qualcuna in più contro avversari pronti a giocarsela e non a vivacchiare per un pareggio. In generale, e soprattutto in Italia, è davvero minimo il numero di gare in cui Openda possa essere Openda. E allora serve trovargli un angolo, un posto, perciò un senso in questa squadra. Che non può essere quanto visto a Verona, con l’heatmap a evidenziare il lavoro - spesso oscuro - sulla fascia. Che non può essere nemmeno agire da riferimento centrale dell’attacco, per di più con David al suo fianco, interessato agli stessi spazi occupati dal numero 20. Lì Tudor preferisce più pragmaticamente il lavoro spalle alla porta del canadese, oppure la struttura fisica di Vlahovic, il suo costante dettare la profondità alle mezze punte.
Un incastro non semplice
Non a caso avrebbe preferito anche Kolo Muani, che come Dusan quel lavoro lo sa fare e pure piuttosto bene. Si è ritrovato con Openda, però. Apparentemente una virtù in un mondo di necessità, ma non per questo un incastro semplice da attuare, in particolare nelle prime settimane, anche di conoscenza reciproca. Guardando in avanti, il match con l’Atalanta potrebbe rappresentare il giusto compromesso, una soluzione al nodo, o a prescindere un primo passo. Magari a Bergamo ci saranno più metri da attaccare. O magari Openda, come altri attaccanti di movimento, avrà quel supporto tanto agognato. Cioè una punta di fianco. E Yildiz alle spalle. Soluzioni già nella testa del tecnico, chissà però quanto perseguibili, specialmente in un momento in cui dovranno essere prevalentemente le certezze a contare.
