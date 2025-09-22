Openda fuori contesto: Tudor, tocca cambiare. La nuova soluzione per l’Atalanta

Serve tempo. Per capire. Per capirsi. Per gestire e per scegliere, stavolta con più razionalità, affidandosi magari anche un po’ alla spavalderia e non solo al timore. La Juve di Verona ha scelto di essere conservatrice per battere strade già conosciute, come se per questo si potessero prevedere reazioni e risposte, quei famosi imprevisti che cambiano spesso le partite. Ecco, no: non è così. O comunque non lo è stato al Bentegodi. Igor Tudor non ha cambiato quanto avrebbe voluto e nei discorsi incastrati coi rimpianti c’è forse pure quello di Lois Openda, apparso sbiadito e impreciso, staccato dal contesto, un giocatore lanciato per trentatré minuti nel caos, e senza strumenti per governarlo. Così come con il Dortmund, il belga ha palesato una difficoltà oggettiva nell’andare a prendersi il suo spazio, e ancor prima nel capire su quali zolle poter sprigionare il suo gioco. Tradotto così, almeno in numeri: 5 palle perse, 22 tocchi e 1 tiro. Contestualizzando il finale di partita, con la Juve che avrebbe potuto e dovuto trovare forza proprio dagli innesti a gara in corso, è evidentemente troppo poco ed è evidentemente un tema da analizzare a fondo.