Caressa, Bergomi, Di Canio: gomitata e rigore, regole che si allargano e si restringono con la Juve

Solidità tattica e mentale

Proprio di questo aspetto Di Canio ha analizzato i gol subiti: “Si fa confusione tra la solidità tattica, proprio di comportamento in campo, e mentale. Ha preso 7 gol in due partite come si può parlare di solidità a livello tecnico-tattico... Mentale si per come è tornata in partita. Giochi con l'Inter e il Dortmund alla prima in Champions, si dice che sono gare che si preparano da sole ma secondo me, invece, non è proprio così siccome stavamo dicendo proprio adesso che non è pronta ad avere una continuità di rendimento con le piccole dopo due gare così dispendiose perché tanti di questi giocatori non sono abituati. Tudor sta facendo un lavoro meraviglioso, un po' per il suo carattere e un po' ha ristabilito il modus operandi di una squadra, ovvero tutti verso la stessa direzione di un percorso. Bremer è fortissimo e lo abbiamo detto, ma anche lui in queste gare ha commesso degli errori perché il livello si alza. Sicuramente darà solidità a livello tattico a questa squadra”. Ma non è tutto qui perché anche gli episodi hanno pesato sulla gara...