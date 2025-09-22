Caressa, Bergomi, Di Canio: gomitata e rigore, regole che si allargano e si restringono con la Juve

Errori arbitrali, stanchezza mentale e fisica e atteggiamento. Volessimo ricercare le cause del pari della Juve a Verona forse andremmo con certezza a rivedere tutta l'ultima settimana dei bianconeri. Dalla vittoria contro l'Inter fino al pari con il Dortmund: due gare in cui la formazione allenata da Tudor ha speso tanto, se non tutto, e lo stesso allenatore lo aveva sottolineato dopo la Champions: "All'intervallo dovevo sostituire metà squadra, Yildiz era bianco...". Da qui parte la stanchezza verso la gara del Bentegodi dove la Juve è andata in vantaggio con Conceicao, rientrato da titolare dopo un piccolo problema, ma poi alla fine è mancata per lucidità e voglia di andarla a vincere. Allo stesso tempo ci sono anche due errori arbitrali abbastanza clamorosi come sottolineato anche da Caressa e Di Canio durante Sky Club: "Questa regola ogni tanto si allarga e altre volte viene ristretta".
Stanchezza e atteggiamento Juve
Ad analizzare la prova di Verona della Juve è Marchegiani: “Ha pagato la stanchezza mentale di due partite dispendiose, finite nel migliore dei modi per come si erano messe entrambe e non è una squadra ancora pronta a questo tipo di continuità. È una squadra che mi piace sotto tanti aspetti e li abbiamo più o meno detti tutti, però forse le manca ancora qualcosa”. Per Bergomi è questione di atteggiamento: “In queste partite, Inter e Borussia, è cambiato l'atteggiamento perché di solito ti aggrediva più avanti. O ha rispettato troppo gli avversari oppure è questione mentale-fisica. Sui sette gol presi, cinque sono da fuori area su conclusione perché ti schiacci dentro l'area. Non vorrei possa essere anche una questione fisica perché vedere Thuram prendere un'accelerazione e arrancare... La Juve non porta a casa le partite con la prestazione come è successo, ma va anche detto che gli avversari sono più forti”.
Solidità tattica e mentale
Proprio di questo aspetto Di Canio ha analizzato i gol subiti: “Si fa confusione tra la solidità tattica, proprio di comportamento in campo, e mentale. Ha preso 7 gol in due partite come si può parlare di solidità a livello tecnico-tattico... Mentale si per come è tornata in partita. Giochi con l'Inter e il Dortmund alla prima in Champions, si dice che sono gare che si preparano da sole ma secondo me, invece, non è proprio così siccome stavamo dicendo proprio adesso che non è pronta ad avere una continuità di rendimento con le piccole dopo due gare così dispendiose perché tanti di questi giocatori non sono abituati. Tudor sta facendo un lavoro meraviglioso, un po' per il suo carattere e un po' ha ristabilito il modus operandi di una squadra, ovvero tutti verso la stessa direzione di un percorso. Bremer è fortissimo e lo abbiamo detto, ma anche lui in queste gare ha commesso degli errori perché il livello si alza. Sicuramente darà solidità a livello tattico a questa squadra”. Ma non è tutto qui perché anche gli episodi hanno pesato sulla gara...
Rigore Joao Mario ed espulsione Orban
Due gli episodi importanti sono stati analizzati al tavolo di Sky. Caressa sul rigore: "La palla dalla rimessa laterale impiega due secondi ad arrivare, il giocatore della Juve abbassa la testa perché c'è un giocatore che salta davanti. L'anno scorso un episodio simile non dato in Atalanta-Verona. Questa regola ogni tanto viene allargata ogni tanto ristretta". Ed è dello stesso avviso anche Bergomi: "Quello di Joao Mario e quello di Carboni (in Bologna-Genoa ndr), non sono rigori". L'analisi poi è passata sulla gomitata di Orban a Gatti: "La dinamica è simile a quella che costò a Cambiaso le due giornate di squalifica (contro il Parma ndr) - sottolinea Caressa -. Lo guarda e gli dà la botta volontaria. Anche Cambiaso, aveva fatto una reazione ma non da spaccare la faccia". Per Di Canio, invece è "condotta volontaria e abbastanza violenta, arancione pieno. Comunque ha rischiato".
