Montella su Yildiz: "Lo vedo continuo e consapevole". Poi l'elogio a Calhanoglu

"Yildiz è giovanissimo e con grandissimi ambizioni, è un calciatore completo che con me ha iniziato a giocare in Nazionale quando non aveva continuità nella Juve". Così il ct della Turchia , Vincenzo Montella , ospite a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, a proposito del talento della Juventus . " Non è facile giocare con la maglia numero 10 a 19 anni, quest'anno lo vedo più continuo e consapevole ", ha aggiunto l'ex attaccante. Kenan Yildiz esordì in Nazionale maggiore appena 18enne il 12 ottobre 2023, entrando nel finale della partita contro la Croazia. In quel momento aveva collezionato solo 4 presenze da subentrato con la Vecchia Signora, ma Montella aveva già intravisto le sue grandi potenzialità . Fu il preludio alla consacrazione del fantasista turco, oggi giocatore di punta della Juve di Tudor , da cui passano molte delle azioni offensive. E ha solamente 20 anni.

Su Calhanoglu: "Lo vedo in netta crescita"

Montella ha parlato anche di un altro giocatore chiave della sua Turchia, Hakan Calhanoglu: "È un calciatore straordinario, nel suo ruolo se ne contano pochi al suo livello". In estate Calhanoglu è stato vicino a lasciare l'Inter, ma ora si è ripreso le chiavi del centrocampo nerazzurro ed è uno a cui nemmeno il nuovo allenatore Cristian Chivu può rinunciare: "L'anno scorso ha sofferto di qualche infortunio di troppo, non ha avuto una preparazione delle migliori ma lo vedo in netta crescita. È un giocatore di talento ed esperienza, per noi è fondamentale ma credo che lo sia per l'Inter o qualsiasi squadra ancora per qualche anno", ha concluso il ct. Dopo la pesante sconfitta interna per 6-0 contro la Spagna, la Turchia sarà ospite della Bulgaria l'11 ottobre prima del match casalingo con la Georgia del 14 ottobre. Con le Furie Rosse a punteggio pieno (6 punti) e lanciate verso la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali, a giocarsi il secondo posto del girone, che permette di accedere agli spareggi, dovrebbero essere proprio Turchia e Georgia, appaiate a quota 3 punti con la Bulgaria a 0.