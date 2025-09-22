Aureliano e Rapuano distrutti da Cesari: "Quel rigore non è una cosa seria". Tacchinardi così in tv

Il post-partita di Verona-Juventus continua a tenere banco, al centro della questione il rigore del VAR assegnato all’Hellas e una gomitata di Orban a Gatti non sanzionata con il cartellino rosso. Errori che porteranno al declassamento dell’arbitro Rapuano e a un 'congelamento' di Aureliano, varista responsabile di entrambe le decisioni. E a fare notizia è quanto accaduto in tv a Pressing, quando Tacchinardi si è presentato nel corso della trasmissione, anche scherzando, con un cerotto sulla bocca: "Se no potrei dire cose da squalifica!". L’ex centrocampista bianconero esprime poi tutta la sua frustrazione: “Una follia, sia quello del Verona contro la Juventus che quello del Bologna. Cosa c’è? Malafede? Incompetenza di chi è al VAR?”, si chiede con tono acceso. Tacchinardi ha parzialmente giustificato l’arbitro Rapuano, sottolineando la pressione e la difficoltà di valutare in tempo reale: “Io l’arbitro lo posso anche capire, c’è pressione magari o sta sentendo il momento della partita”. Tuttavia, è sull’operato del VAR che l’ex bianconero non mostra clemenza: “Ma chi guarda allo schermo, come fa a dare un calcio di rigore del genere?”. Secondo Tacchinardi, l’uso della tecnologia, invece di aiutare, in certi casi contribuisce a peggiorare la qualità delle decisioni, facendo perdere fiducia nel sistema di revisione video.